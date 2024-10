Muxuu yahay heshiiska cusub ee Soomaaliya iyo Imaaraadka ay kala saxiixdeen?

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee Soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad ah la saxiixatay shirkadda dekadaha ee Abu Dhabi PORTS Group.

Heshiiskan ayey labada dhinac si wadajir ah iskaga kaashanayaan maalgashiga kalluumeysiga iyo in la horumariyo dekedaha iyo guud ahaan qeybta kalluumeysiga ee dalka.

Heshiiskan ayaa wuxuu diiradda saari doonaa iskaashi wax ku ool ah oo dhinaca kalluumeysiga ah, gaar ahaan horumarinta dekedaha kalluumeysiga, warshadaha, in la aas-aaso xarumo iyo saldhigyo kormeerka badda ah, in la xoojiyo kaabayaasha dhaqaalaha kalluumeysiga, in la hirgaliyo dekedo kalluumeysi oo wadaag ah iyo in la abuuro dugsiga tababarka xirfadaha iyo farsamada kalluumeysiga.

Maareeyaha guud Abu Dhabi PORTS Group Kapten Maxamed Juma Al Shamisi oo munaasabadda heshiiskan lagu saxiixay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay si dhow ula shaqeyn doonto wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliya.

“Waxaan dooneynaa inaan baarno fursadaha taageerada horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya annagoo dejineyna qorsheyaal maalgashi iyo iskaashi oo ku saabsan dekedaha, adeegyada badda, iyo qaybta kalluumeysiga ee dalka. Kooxda dekedaha Abu Dhabi waxay la shaqeyn doontaa wasaaradda kalluumeysiga si loo xoojiyo awoodda qaybta badda iyo kalluumeysiga ee dalka,” ayuu yiri.

Wasiirka kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri “Iyada oo aan kaashaneyno kooxda dekedaha ee Abu Dhabi, waxaan diyaarina waddo u horseedeysa koror waara oo muddada dheer ah iyo xoojinta kaabayaasha dekedaha, iyo sidoo kale taageerida qaybta kalluumeysiga ee dalka.”

Waxa uu intaas kusii daray “Iskaashigan ma ahan oo kaliya inuu xoojinayo awooddayada, laakiin sidoo kale wuxuu gacan ka geysan doonaa horumarinta dhaqaalaha iyo bixinta fursado cusub oo loogu talagalay bulshadeena xeebaha ee ku tiirsan wax soo saarka kalluunka.”

Wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee Soomaaliya ayaa wuxuu ujeedkeedu yahay in ay ka faa’iidaysato khibradda ballaaran ee maareynta dekedaha, adeegyada saadka ee Imaaraadka iyo guud ahaan caalamka ee kooxda dekedaha ee Abu Dhabi.

Shirkadda dekedaha ee Abu Dhabi ayaa dhawaan waxay ku dhawaaqday saxiixa heshiisyada ijaarka dekedaha, adeegyada badda, iyo qaybaha saadka ee dalalka Masar, Jamhuuriyadda Kongo, Angola iyo Tanzania.