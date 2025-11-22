Nabadoon Xalane oo lagu xiray garoonka diyaaradaha Muqisho iyo mucaaradka oo…

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka ee dowladda, gaar ahaan kuwa Booliska ayaa maanta garoonka Aadan Cadde ku xiray Nabadoon Cabdirisaaq Nuur Xalane oo doonayay in uu ka dhoofo garoonka, sida ay innoo xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkas ah
Nabadoonka ayaa maalmihii u dambeeyay aad u dhaliilayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa, taas oo lala xiriirinayo xarigiisa.
Xubno kamid ah mucaaradka oo qoraallo soo saaray ayaa si adag u camaareeyay xarigga Nabadoon Cabdirisaaq Nuur Xalane, waxayna ku baaqeen in deg-deg loo sii daayo.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo kamid ah xubnaha ka hadlay xarigga Nabadoonka ayaa ku tilmaamay afduub, wuxuuna sheegay inuu codkiisa ku difaacayay danyarta.
“Waxaan cambaareynayaa xarigga sharcidarrada ah ee dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay maanta kula kacday nabaddoon Cabdirisaaq Nuur Xalane oo ay boolisku afduubteen isaga oo ka dhoofaya garoonka Aadan Cadde. Nabaddoon Xalane waa oday dhaqameed codkiisa ku difaaca xuquuqda dadka danyarta ah iyo dhulka dantaguud, xarigga ay dowladdu maanta kula kacdayna waa caburin iyo cabsigelin lagu aamusinayo codka indheergaradka bulshada” ayu qoraalkiisa ku yiri Xasan Cali Kahyre.
Sidoo kale wuxuu farriin u diray madaxda dowladda federaalka oo uu ka dalbaday inay si shuruud la’aan ah u kusii daayaan Nabadoonka maanta lagu xiray garoonka Aadan Cadde.
“Waxaan Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqayaa in si degdeg ah oo shuruud la’aan ah loo sii daayo nabaddoon Xalane, kana joogsado xarigga lagu caburinayo bulshada, barakicinta danyarta, iyo dhulboobka oo cuuryaaminaya dowladnimada, dimuqraadiyadda, iyo horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed” ayuu mar kale yiri Xasan Cali Khayre.
Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Caynte oo isna warsaxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay xarigga Nadoonka, wuxuuna codkiisa ku biiriyay baaqa ah in deg-deg loo siiyo xorriyadiisa,
“Waxaan cambaareynayaa xarigga sharci darrada ah ee maanta lagula kacay Nabadoon C/rizaq Nur Xalane, oo kamid ah hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed” ayuu yiri Caynte.
Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Nabadoon Xalane wuxuu waayadan dambe u ololeynayay xuquuqda danyarta ay dowladda Soomaaliya ka barakicineysay guryahooda”.