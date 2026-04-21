NISA oo fulisay howlgal lagu laayay Shabaab badan

Muqdisho (Caasimada Online) – Warsaxaafadeed kasoo baxay Taliska NISA ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal qorsheysan oo ka dhacay Gobolka Shabeellaha Dhexe lagu dilay Al-Shabaabkii ugu badnaa kadib howlgal ay iska kaashadeen ciidanka dowladda Soomaaliya iyo saaxibada caalamiga ah.
Howlgalka koowaad oo lagu beegsaday guri ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 15 xubnood, sida lagu sheegay warsaxaafadeedka.
Sidoo kale howlgal labaad oo ka dhacay deegaanka Guulane ayaa isna lagu khaarijiyay 18 kale oo kamid ahaa xubno lagu aruurinayay goobta la weeraray.
Hoos ka akhriso warsaxaafadeedka oo dhammaystiran;-
WAR SAXAAFADEED
Muqdisho, April 21, 2026: Ciidanka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA), oo kaashanaya saaxiibada caalamka, ayaa howlgallo qorsheysan oo lagu dilay in ka badan 33 dhagarqabe, sidoo kalana lagu burburiyay gaari Cabdi-bile ah iyo xarumo ay gabbaad ka dhiganayeen Khawaarijta, ka fuliyay deegaanka Guulane ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Howlgalka koowaad ayaa lagu bartilmaameedsaday guri ay ku sugnaayeen horjoogeyaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Khawaarijta ah, halkaas oo lagu dilay 15 dhagarqabe, waxaana la burburiyay xaruntii ay ku sugnaayeen oo ay u qorsheenayeen in ay u adeegsadaan abaabulka maleeshiyaadka iyo maleegidda dhagarta argagixiso.
Sidoo kale, howlgallo isxig-xigay oo lagu beegsaday maleeshiyaad ku dhuumaaleysanayay deegaanka Guulane ayaa lagu khaarijiyay in ka badan 18 dhagarqabe, waxaana lagu gubay gaari Cabdi-bile ah oo ay u adeegsanayeen daabulka iyo dhaq-dhaqaaqa maleeshiyaadka, taas oo si buuxda u fashilisay abaabulkii ay wadeen.
Howlgalladan ayaa yimid kaddib markii sirdoonka qaranku xaqiijiyay in maleeshiyaad gaaraya 90 xubnood lagu uruuriyay deegaanka si loogu adeegsado falal amniga lid ku ah, waxaana taas xigay tallaabooyin qorsheysan oo lagu wiiqay halistii Khawaarijta. Fadlan muwaadin, wixii khatar amni ah ama macluumaad la xiriira Khawaarijta Al-Shabaab/Daacish la wadaag NISA: 199 / 0770747474 / 0620545454.