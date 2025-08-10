25.2 C
Mogadishu
Sunday, August 10, 2025
Wararka

Puntland oo ciidamadii ugu badnaa isugu gaysay….

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Boosaaso (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya goboka Bari ayaa sheegaya in ciidamo badan oo dheeraad ah ay Puntland maanta iyo shalay u daabushay furimaha hore ee dagaalka, gaar ahaan aagga buuraha Calmiskaad, si ay u xoojiyaan ciidamadii horay u joogay halkaasi.

Ciidamadan oo ah kuwa cusub ayaa loo daad-gureeyay jiida hore ee dagaalka, waxaana ujeedka uu yahay inay ka qayb-galaan wajigii ugu dambeeyay ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Daacish.

Sida ay ogaata Caasimada Online, guutooyin badan oo ka tirsan ciidanka Puntland ayaa saacadihii ugu dambeeyay gaaray deegaanka Xabley, iyaga oo halkaas ugasii sii dhaqaaqay dhanka goobaha lagu tuhunsan yahay in ay ku dhuumaaleysanayaan dagaalamayaasha Daacish.

Sidoo kale, ciidanka ayaa haatan bilaabay inay ku laabtaan deegaanadii ay dib uga soo baxeen, gaar ahaan aagga Togga Miraale oo ay mar kale kusoo laabteen xubnaha Daacish iyaga oo halkaas ku aasay qaraxyo miino oo dhowaan khasaare uu kasoo gaaray ciidanka Puntland.

Ciidanka ayaa sidoo kale haatan bilaabay inay madaafiic ku garaacaan goobaha la tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan argagixisada maadaama ay ka qoteen godad waawayn.

Kooxda ayaa dhankeeda hadda isku uruursaneysa laba mee loo ay adag tahay inay galaan ciidanka, waana aagga buuraha Xabley iyo Togga Baallade, mana laha wadooyin toos ah oo gaadiidku ku geli karaan ciidanka difaaca Puntland ee howlgallada culus ka wada halkaasi.

Xaaladda ayaa haatan mid kacsan, waxaana ujeedka ugu wayn ee Puntland uu yahay inay markaan qaado wajigii ugu dambeeyay ee dagaalka, si gabi ahaan loo soo afjaro Daacish.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Shirka Xasan Sheekh iyo mucaaradka oo kusoo dhamaaday natiijo la’aan
QORAALKA XIGA
Weerar hubeysan oo lagu qaaday odayaasha soo xulaya xildhibaannada Waqooyi Bari
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved