28 C
Mogadishu
Monday, November 10, 2025
WararkaXulka

Ra’iisul wasaare Xamza oo magacaabis cusub sameeyay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre oo maanta wareegto soo saaray ayaa Cabdinaasir Axmed Bashiir (Saxansaxo ( u magacaabay inuu noqdo Agaasimaha Waaxda Warfaafinta ahna Afhayeenka xafiiska Ra’iisul Wasaaraha laga bilaabo maanta.

Saxansaxo oo ah suxufi caan ah ayaa horay uga soo shaqeeyay Villa Soomaaliya iyo sidoo kale Jubbaland, waana nin dhalinyaro ah oo leh qibrad sare.

Sidoo kale wuxuu beddalayaa Farxaan Maxamed Jimcaale oo dhawaan kamid noqday xubnaha Golaha Xuquuqul Insaanka Soomaaliya oo maalmo kahor la dhisay.

Indhowaanahan Xamza ayaa waday isbeddallo waa wayn oo ku aadan xukuumadda Dan-Qaran, wuxuuna todobaadkii hore sidaan kale u magacaabay Wasiirka cusub ee Shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo loo magacaabay Mudane Prof. Saalim Caliyow Ibrow.

Magacaabista ka socota xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa la xiriirta isbeddal wayn ee ay waddo xukuumaddiisa oo dhawan saddex sano jirsatay, si loo dardargeliyo shaqadeeda.

Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale la yimid isla xisaabtan golaha wasiirada ah, isaga oo kormeer ku tegay dhowr xarumood oo muhiim ah, sida garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo cabasho ay kadib, balse la xalliyay iyo xarumo wasaaradeed oo ku yaalla caasimada oo uu ku tegay booqashooyin, si uu qiimeeyo shaqada ka socota.

Waxaa kale ra’iisul wasaaruhu xalliyay cabashooyin badan oo ka yimid wasaaradaha qaar oo shaqaaluhu ay kasoo cawdeen, isagoo toos u farogeliyay, waxna ka qabtay arrimahaasi.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Madaxweyne Xasan Sheekh oo diyaarad qaas ah lagu qaaday una baxay dalka…
QORAALKA XIGA
Amnesty oo eedeyn culus u jeedisay DF Somalia iyo beesha caalamka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved