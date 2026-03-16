Rasaas xooggan oo xalay laga maqlay Baydhaba iyo wararkii ugu dambeeyay

Baydhaba (Caasimada Online) — Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya rasaas xooggan oo xalay laga maqlay qaybo kamid ah magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay, oo maalmihii dambe ay ka taagneyd xiisad u dhexeysa ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa mucaaradka oo horay ugu dagaalamay magaaladaasi.
Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Caasimada Online ayaa innoo xaqiijiyay in dhanka koonfur bari ee magaalada, gaar ahaan aagga suuqa xoolaha laga maqlay rasaasta, iyadoo markii hore qoray Saban ah lagu tuuray sadhig ay ciidanka amniga ku leeyihiin halkaasi, kadibna ay rasaas ku jawaabeen ciidamada oo ka feejignaa weerar uga yimaada dhanka mucaaradka.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in qoriga Sabanka ah uu ku dhacay guri ka agdhowaa aagga saldhigga balse ma gaysan khasaare, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaashu.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Maxamed Ibrahim Bilaal oo wareysi siiyay Telefishinka Universal ayaa beeniyay in dagaal uu ka qarxay magaalada, kadib markii si weyn wararkaas loogu baahiyay baraha bulshada, isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintaas.
“Waa la hoogay waa la ba’ay dagaal ayaa socdo oo la leeyahay ayaan maqleynaa waxaasna waxba kama jiraan waa been iyo borobagaan aan u maleyneyno kooxda Xamar joogta inay ka shaqeyneyso” ayuu yiri wasiirku.
Waxaa kale oo uu kusii daray “Ma laba Baydhaba ayaa jirto Baydhabada aan joogno rasaas kama dhicin nabad ayaa ka jirta dadku waa dukanaayaan suuqayadii waa cmiran yihiin, sidoo kale gawaaridii ayaa is-daba socoto”.
Arrimahan ayaa sii walaacinaya xaaladda guud ee Koonfur Galbeed oo haatan wajaheysa xiisad ka dhalatay sida oo wajahayo doorashada maamulkaas oo muddadii loogu talagalay dhaaftay, waxaana sidoo kale hadda bannaanka usoo baxay khilaaf u dhexeeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cabdicasiis Laftagareen, kadib markii uu soo kala dhex-galay is-faham waa xoogan.