26.9 C
Mogadishu
Wednesday, August 27, 2025
Wararka

Saadaq John oo maanta la dhaariyay + Sawirro

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya, Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa shir guddoomiyay kulanka guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa.

Kulankan ayaa lagu dhaariyay Xildhibaan Saadaq Cumar Xasan oo si rasmi ah uga mid noqon doona Golaha Shacabka.

Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John) ayaa lagu soo doortay Magaaladda Dhuusamareeb, kadib markii kursiga HOP#248 uu banneeyay Maxamed Afweyne oo hore ugu fadhiyay.

Afweyne ayaa muddo kooban oo 5 bil ah ka tirsanaa baarlamaanka, waxaana kursigan loo soo doortay 4-tii March ee sanadkan 2025, isaga oo markaas soo buuxiyay, maadaama uu bannaanaa kursiga HOP#248.

Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Hab-dhowraha Golaha Shacabka, kuxigeenkiisa iyo xubnaha kale ee guddiga, iyadoo uu halkaasi Habdhowraha Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan (Nuux) uu ku dhaariyay Xildhibaan Saadaq.

Saadaq Joon ayaa horay ugu fadhiyay kursiga maanta loo dhaariyay, iyadoo xubinimadiisa ku waayay kadib markii uu aqbalay xilka agaasime ku-xigeenka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee (NISA), balse mar kale Isniintii ayaa dib loogu soo doortay, si uu ugu laabto baarlamaanka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Soomaaliya iyo Itoobiya oo maanta wada-hadal cusub ku yeeshay Muqdisho
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved