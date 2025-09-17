Sababta lacag cusub loogu soo daabici la’yahay SOOMAALIYA

Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya ayaa weli ku guuleysan soo daabicista lacag cusub oo shillin Soomaaliga, taas oo wajahaysa caqabado dhowr ah, sida uu shaaciyay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha oo dhawaan ka qeyb-galay kulan dadweyne ayaa sheegay in dhaqaale la’aan ay qeyb ka tahay caqabadaha hortaagan soo daabicista lacagta cusub, isagoo xusay in lacag dhan 70 milyan oo doollar loo baahday si loo soo daabaco.
Xamza ayaa shaaciyay in 30 milyan oo doollar laga caawiyay, inkasta oo uusan carabaabin cidda ama dalka ka taageeray.
Lacagta loo xayiran yahay oo ah 40 milyan oo doollar ayuu sheegay in ay wada-hadal kala galeen dowladda Carbeed ee Kuwait, isagoo rejo fiican ka muujiyay in ay doorkaas qaadato, kana taageerto soo daabicista lacagta cusub.
“Si aan lacag u daabacano waxaa nalooga baahan yahay $70 milyan, waxaa nagala caawiyay 30 milyan, waxaana naga maqan 40 milyan oo aan rabno in aan helno, iyadoo aan dayn ahayn, waxa aan wada-hadal fiican kula jirnaa dowladda Kuwait oo aan ka rajeyneyno in ay naga caawiso,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre.
Dib-u-habaynta lacagta, oo udub-dhexaad u ah aragtida dawlad-dhisidda ee xukuumadda, ayaa loo arkaa mid muhiim u ah midnimada qaranka.
Madaxdu waxay aaminsan yihiin in dib u soo noolaynta lacag qaran oo lagu kalsoonaan karo ay fududeyn doonto is-dhaafsiga maalinlaha ah, isla markaana ay noqon doonto mid loo wada dhan yahay, gaar ahaan Soomaalida nugul ee aan awoodin inay helaan dollarka ama adeegyada lacagaha telefoonnada.
Tan iyo burburkii dowladdii Soomaaliya sannadkii 1991, nidaamkii maaliyadeed ee rasmiga ahaa ee dalka ayaa gebi ahaanba meesha ka baxay. Bankigii Dhexe wuu istaagay, shilinkii Soomaaliga ee rasmiga ahaa qiimihiisii wuu lumay, suuqana waxaa buux dhaafiyay lacago duugoobay oo inta badan been abuur ah, kuwaas oo qaarkood weli si xaddidan looga isticmaalo dalka maanta.