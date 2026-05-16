Sawirro: Madaxweyne Xasan Sheekh oo xarigga ka jaray…

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarigga ka jaray dhismaha cusub ee xarunta dhexe ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, taas oo qayb ka ah qorshaha dowladda ee lagu horumarinayo adeegyada dhallinyarada iyo kobcinta ciyaaraha dalka.
Munaasabadda xarig-jarka oo ay ka qeyb galeen masuuliyiin ka tirsan dowladda, dhallinyaro iyo marti sharaf kale ayaa madaxweynaha waxa uu ku bogaadiyay wasaaradda dhallinyarada dadaallada ay ku bixisay hirgelinta xaruntan cusub ee casriga ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in dhismahan uu ka qiimo badan yahay dhismeyaal badan oo dowladda lagu taageeray, maadaama lagu dhisay dhaqaale, aqoon iyo maskax Soomaaliyeed, taas oo uu ku tilmaamay astaan muujinaysa kartida iyo isku filnaanshaha shacabka Soomaaliyeed.
Waxa uu sidoo kale xusay in dowladda federaalka ay mudnaan gaar ah siinayso awood siinta dhallinyarada Soomaaliyeed, isaga oo tilmaamay inay yihiin laf-dhabarta horumarka, nabadda iyo mustaqbalka dalka.
Madaxweynaha ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo uu ka jeediyay munaasabadda uga hadlay guulaha ay dowladdu ka gaartay dhinacyada amniga, dimuqraadiyeynta, hirgelinta doorashooyinka tooska ah, dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta dowladnimada Soomaaliya.
Waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay si gaar ah xoogga u saartay dhammaystirka dastuurka dalka, iyadoo laga duulayo ballamihii shacabka Soomaaliyeed loo qaaday, si loo helo hannaan dowladeed oo ku dhisan sharci iyo isla xisaabtan.
Sidoo kale, madaxweynaha ayaa sheegay in ajendeyaasha dowladda ay ku saleysnaan doonaan dastuurka la ansixiyay, isaga oo xusay in xil-haynta hay’adaha dowladda, kala dambeynta awoodaha iyo habraacyada dowladeedba laga tixraaci doono dastuurka, si loo xaqiijiyo dowladnimo ku dhisan sharciyad iyo matalaad dadweyne.