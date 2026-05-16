Shacabka Muqdisho oo dhibaato ku qaba helitaanka kaarka aqoonsiga ee NIRA

Muqdisho (Caasimada Online) – Inkasta oo Hay’adda Aqoonsiga iyo Diiwaangelinta Qaranka (NIRA) ay sheegtay in horumar laga sameeyay nidaamka aqoonsiga dhijitaalka ah, haddana shacabka Soomaaliyeed ayaa weli wajahaya cabashooyin ku saabsan gaabiska adeegga iyo dib u dhaca kaararka aqoonsiga.
Hay’addu waxay sheegtay in ka badan 1.4 milyan oo qof la diiwaangeliyay illaa Maarso 2026, balse dad badan oo sanadkii hore isdiiwaangeliyay ayaan weli helin kaararkoodii aqoonsiga.
Muwaadiniinta ayaa sidoo kale ka cabanaya safaf dhaadheer iyo in waaberiga hore loo kallaho xarumaha diiwaangelinta si adeeg loo helo. Qaar badan ayaa sheegay in kaarka Aqoonsiga Qaranka lagu xiray adeegyo muhiim ah, sida baasaboorka, taasoo sii kordhisay dhibaatada dadka aan weli helin kaarkooda.
Inkasta oo Maareeyaha Guud ee NIRA, Cabdiweli Cali Cabdulle Timacadde, uu sheegay in nidaamka aqoonsiga qaranku yahay tiir muhiim u ah casriyeynta adeegyada dalka, haddana shacabka qaar ayaa qaba in adeegga la dedejiyo, lana yareeyo dib u dhaca ku yimid bixinta kaararka.
Nidaamka Aqoonsiga Qaranka ayaa ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee dowladdu ku doonayso inay ku mideyso xogta muwaadiniinta, kadib tobannaan sano oo Soomaaliya aysan lahayn diiwaan qaran oo mideysan. Dowladda ayaa ku doodaysa in aqoonsigu muhiim u yahay sugidda amniga, xaqiijinta muwaadinnimada, casriyeynta adeegyada dowladda iyo fududeynta helitaanka adeegyada muhiimka ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in qof kasta oo aan haysan Aqoonsiga Qaranka uusan heli karin adeegyo dowladeed, taasoo ka dhigan in baasaboorka iyo shahaadooyinka kale ee dowladda, sida shahaadada dhalashada iyo shahaadada waxbarashada, lagu xirayo haysashada kaarka Aqoonsiga Qaranka.
Maamullada Puntland iyo Jubaland ayaa horey deegaannadooda uga hirgeliyay diidmo ka dhan ah Aqoonsiga Qaranka. Sidoo kale, Somaliland lagama hirgelin karo qaadashada aqoonsigan, maadaama maamulkaas uu sheegto inuu ka go’ay Soomaaliya.
Taasi waxay muujineysaa in nidaamka Aqoonsiga Qaranka, inkasta oo uu muhiim u yahay dhismaha hay'adaha dowladda, uu weli wajahayo caqabado adeeg, siyaasad iyo deegaan oo u baahan xal degdeg ah.