Shan qodob oo xasaasi ah oo lagu qiimeyn doono hoggaaminta Cirro

By Zahra Axmed Gacal

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waxaa hor yaalla qodobo dhawr ah oo uu ballan qaaday muddadii uu ku jiray ololaha doorashooyinka Somaliland iyo kuwo aan huri doonin dadkuna ay eegayaan sida uu u wajaho.

Waxaan eegi doonaa 5 qodob oo lagu qiimey doono hoggaaminta Cirro:

1 – Qodobka koowaad ee maamulka Cirro lagu qiimey doono waa sida uu u wajaho heshiiskii sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi uu la galay Itoobiya.

In kastoo is-afgaradkaas uu diidmo caalami ah la kulmay Soomaaliyana ay garab istaag ku heshay, waxaa la eegi doonaa sida Madaxweynaha la doortay uu arrinta Itoobiya u wajaho.

Dad badan waxay qabaan in Cirro ka xeeladeysa doono heshiiskaan, isla markaana ay suurtagal tahay inuu u daayo baarlamaanka, si ay u eegaan oo go’aan uga gaaraan, maadaama dadka yaqaana Cirro ay qabaan inay adag tahay in si toos ah uu u wajaho go’aan ka qaadashada heshiiskaan ama u bareeridda Itoobiya.

2 – Xiisadda gobolka Sool iyo qadiyadda SSC Khaatumo oo galaafatay nolosha boqolaal qof, halkaas oo Somaliland ay ku weysay dhulkii ay maamuleysay waayaha badan, sida magaalada muhiimka ah ee Laascaanood.

Cirro, waxaa hor talla in nabad uu kula deganaado reer Khaatumo, maadama aysan dooneyn inay dib ugu laabtaan Somaliland iyo inuu dagaal wax ku raadiyo sidii Muuse Biixi.

3 – Wadahallada Soomaaliya iyo Somaliland, Cirro waxaa lagu tiriyaa shakhsiyaadka aan mayalka adkeyn eek u dhaqma siyaasadda furfuran, waxaana loo badinayaa in wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland uu sii amba qaado, kuwaas oo hakadday markii Muuse Biixi uu badda u saxiixay Itoobiya.

Inkastoo qadiyadda gooni isu-taagga ay weli xoogan tahay, hadana waxaa Cirro loo arkaa nin aan ka didsaneyn wadahadallada midnimo doonka ah, waxaana rajo badan laga qabaa inuu soo fariisto miiska wadahadalka.

4 – Ilaalinta xorriyadda iyo isku heynta bulshada: 7-dii sano ee Muuse Biixi uu joogay xukunka waxaa cadaadis la kulmay bulshada, iyadoo la adkeeyey isku socoda iyo xorriyadda hadalka, waxaana la xiray, la jirdilay ama loo diiday inay Somaliland dhex joogaan dad badan.

Cirro, waxaa hortaalla wax ka bedelidda arrintaan, isla markaana uu fasaxo xorriyadda hadalka iyo isku socodka bulshada, si uu ula yimaado siyaasad ka duwan tii Muuse Biixi.

5 – In Siyaasadiisa aan dhibane loo noqon: Cirro wuxuu jeediyey khudbad xambaarsan farriin midnimo, wuxuuna balan qaaday in aysan jiri doonin cid dhibane u noqon doonta hoggaamintiisa, waxaana muhiim ah in balan-qaadkaas uu ka dhabeeyo.