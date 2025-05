Shirkii Golaha Wadatashiga oo mar kale baaqday – Laba qodob oo la isku khilaafay

Muqdisho (Caasimada Online) – Shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka ee horey u shaacisay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacay, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo xog-ogaal ah. Tani waxay noqoneysaa markii labaad ee dib loo dhigo shirkan muhiimka ah.

Shirka, oo markii hore lagu balansanaa inuu qabsoomo 1–2-da May, ayaa dib loogu dhigay maanta oo ah Isniin, 5-ta May. Balse warar ay Caasimada Online ka heshay ilo xog-ogaal u ah madaxda dowlad-goboleedyada qaarkood ayaa muujinaya in qabsoomidda shirku weli shaki ku jiro. Beesha caalamka ayaa si dhow ula socota xaaladda, iyadoo laga cabsi qabo in faragelin dibadda ah timaado.

Puntland iyo Jubbaland ayaa horey u qaadacay shirka, iyagoo ku sababeeyey khilaafaad siyaasadeed oo muddada dheer kala dhaxeeya Dowladda Federaalka ee Muqdisho. Hadda, saddex dowlad-goboleed oo horey u taageeri jiray Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyaguna diiday ka qaybgalka, taasoo sii adkaynaysa jahwareerka siyaasadeed.

Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dib u dhaca shirku uu salka ku hayo labo arrimood oo waaweyn:

1- Khilaaf la xiriira qaybsiga awoodda oo ka dhashay dib-u-habeynta siyaasadeed ee madaxweynaha, 2- Iyo muran ka taagan ka-qaybgalka maamulka cusub ee la aqoonsaday ee SSC-Khaatumo.

Khilaafka awood qaybsiga is-bahaysiga cusub

Dadaalka Madaxweyne Xasan Sheekh ee ku wajahan hirgelinta nidaamka doorasho toos ah oo ah “hal qof, hal cod” ayaa sababay in taageerayaashiisa ay dhisaan xisbi cusub oo mideysan, taasoo meesha ka saartay xisbiga hore ee UPD.

Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in madaxda federaalka ee la safan madaxweynaha ay taageereen in xisbiga cusub lagu soo daro xubno cusub, halka madaxda dowlad-goboleedyada taageersan ay soo jeediyeen in magaca xisbiga la beddelo iyo in hoggaankiisa dib loo qaabeeyo.

In kasta oo Galmudug iyo HirShabelle ay weli taageersan yihiin Madaxweyne Xasan, haddana heshiis hore oo uu la galay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen, ayaa dhigaya in dib loogu laabto qaab-dhismeedka xisbiga cusub. Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Madoobe, ayaa lagu soo waramayaa in loo xil saaray inuu dhex-dhexaadiyo wada-hadallada xasaasiga ah ee la xiriira arrimaha Koonfur Galbeed.

Waxaa sidoo kale la sheegay in hannaanka hoggaamineed ee la soo jeediyay uu yahay in madaxweyne Xasan Sheekh noqdo musharraxa madaxweynaha, Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre noqdo guddoomiyaha xisbiga, halka Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa loo magacaabay xoghayaha guud.

Koonfur Galbeed ayaa lagu wargeliyay in la siin doono xilka guddoomiye ku xigeen, balse hoggaanka gobolkaas ayaa arrintaas u arkay mid aan ahayn miisaan siyaasadeed oo ku filan, taasoo ay u arkaan in la sii xoojinayo awoodda beelaha haysta madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.

Muranka ka-qaybgalka maamulka SSC-Khaatumo

Caqabadda labaad ee weyn ayaa ah qorshaha ay Dowladda Federaalka ku dooneyso in maamulka dhawaan la aqoonsaday ee SSC-Khaatumo uu shirkan ka qayb galo. Tani ayaa si weyn uga soo horjeestay madaxda dowlad-goboleedyada lagu casuumay madasha.

Hoggaamiyaha SSC-Khaatumo, Cabdulkaadir Axmed Firdhiye, ayaa Axaddii soo gaaray Muqdisho, isagoo u yimid ka-qaybgalka shirka kadib wada-hadallo uu la yeeshay dowladda. Si kastaba, warar hoose ayaa muujinaya in ka-qaybgalka SSC-Khaatumo uu dhaliyay muran hor leh oo u dhexeeya madaxda dowlad-goboleedyada kale.

Maamulka Koonfur Galbeed ayaa cabsi ka muujiyay in oggolaanshaha SSC-Khaatumo uu wax ka beddeli karo saamiga awood qeybsiga madasha, iyadoo aan wax metelaad ah lagu kordhin beelaha ay matalaan.

Galmudug ayaa iyaduna kasoo horjeedda in SSC-Khaatumo la siiyo xuquuq go’aan gaaris buuxda, iyagoo ka baqaya in taasi ay horseedo xasillooni darro mustaqbalka ka dhacda waqooyiga Galgaduud, taasoo wiiqi karta midnimada gobolka.

Sidoo kale, HirShabelle ayaa la rumeysan yahay inay cabsi ka qabto in tallaabadan ay dhiirrigeliso dhaq-dhaqaaqyo is-maamul doon ah oo ka socda gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo wali ay ka jiraan kacdoonno ka dhan ah maamulka gobolka.

Dib u dhaca shirkan Golaha Wadatashiga Qaranka oo ay ka maqan yihiin shan ka mid ah lixda maamul ee ugu waaweyn dalka – haddii SSC-Khaatumo loo aqoonsado xubin rasmi ah – ayaa dhabar-jab weyn ku ah Dowladda Federaalka, wuxuuna iftiiminayaa khilaafka siyaasadeed ee ballaaran ee haatan ka jira gudaha Soomaaliya.