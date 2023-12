Somaliland oo shaacisay inay qabatay hub loo waday…

By Jamaal Maxamed

Hargeysa (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland, Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo maanta hadal siiyay Wariyeyaasha ayaa shaaca ka qaaday in ciidamooda badda ay gacanta kusoo dhigeen hub fara badan oo loo waday burcad-badeeda.

Kaahin ayaa sheegay inay u maleynayaan in hubkaas la doonayay in lagaga howl-galo xeebaha Somaliland, ayna leeyihiin kooxaha burcad-badeeda, sida uu hadalka u dhigay.

“Ciidankeennu waxa uu ku dadaalaa xeebaheenna inta masuuliyadeennu tahay in uu ilaaliyo hub fara badana waa la qabtay, laashash loogu talay in Xeebaha Somaliland lagaga hawl-galo oo laba ahna waala qabtay, oo loo malaynayo in dadka loo soo dhiibay ay yihiin budhcad badeed ama argagixiso,” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Somaliland.

Sidoo kale wuxuu wasiirku ka hadlay arrimo ku aadan xiisadda kasoo cusboonaatay Badda Cas, gaar ahaan weerarada burcad-badeedda oo maalmihii lasoo dhaafay la dareemay.

Wasiirka ayaa xusay in Somaliland ay qaybteeda ka qaadanayso ilaalinta xeebaha oo baryahan ay ka dhaceen falal amni daro oo la xiriira budhcad badeednimo.

Maxamed Axmed Kaahin ayaa xusay in arrintan ay Somaliland kala macaamili doono caalamka, isaga oo tilmaamay in laga soo gudbay xiligii ay dowlada Soomaaliya sheegan jirtay xuduudaha iyo xeebaha Somaliland, sida u hadalka u dhigay.

“Somaliland waxa ay leedahay xeeb dherarkeedu yahay 850 kilo mitir, mana oglin wax dhaqdhaqaaqa oo xeebteeda laga fuliyo ilaa nalala soo xidhiidho” ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo kooxaha burcad-badeeda Soomaaliya ay mar kale dib usoo cusboonaaday, kuwaas oo maalmo kahor meel u dhow xeebaha Boosaaso ee gobolka Bari ku afduubtay markab oo uu ka dul babanayay calanka Malta.