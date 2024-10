Soomaaliya oo kulamo xasaasi ah la qaadatay 5 dowladood oo weyn + Sawirro

By Guuleed Muuse

Washington (Caasimada Online) – Wafdiga dowladda Soomaaliya ee ku sugan Washington DC ayaa isagoo ka qeyb-galaya shirarka loo dhan yahay ee sanadlaha IMF iyo Bangiga Adduunka ee 2024 waxa uu kulamo xasaasi ah la qaatay dowladdaha UK, Norway, Sweden, Spain iyo Denmark.

Wafdigan oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda maaliyadda XFS ayaa wuxuu kulamo doceedyo miro-dhal ah la yeeshay masuuliyiin ka socotay dalalka qaaradda Yurub ee qeybta ka ah geeddiga Soomaaliya ee horumarinta dhaqaalaha, dhammaan kulamadaas ayaa salka ku haya horumarinta dhaqaalaha guud iyo dib-u-habeynta Maaliyadda Soomaaliya.

Dowladda UK

Wasiirka Maaliyadda XFS iyo Wafdigii uu hoggaaminayay ayaa wada-xaajiod midho-dhal ah Washington ku la yeeshay Mr. Nick Dyer oo ka socda Wasaaradda Arimaha Debedda iyo Horumarinta ee Dawladda UK.

Kukanka ayaa diiradda lagu saaray sidii ay Dowladda UK u kordhin lahaayeen taageerada ay siiyaan Dowladda Soomalaiya, taas oo qeyb ka qaadanaysa dar-dar galinta qorshayaasha horumarineed ee dib-u-habaynta hanaanka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya.

“Waxa aan sidoo kale is la qaadanay, in ay taageero mug leh siiyaan sanduuqa Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Bangiga Adduunka (IDA-21) kaas oo wareegan saddex-sanadlaha ah Soomalaiya u fidin doona taageero mug leh, oo noo saamaxaysa in aan labo-laabno maalgelinta aan ku samaynayno adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha.

Dowladda Norway

Wasiirka Maaliyadda Xukumadda Federalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige ayaa kulan muhiimad gaar ah lahaa la qaatay Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caalamiga ah ee Dowladda Norway haweenayda lagu magacaabo Anne Beathe iyo masuuliyiintii la scotay.

Wasiirka Maaliyadda Dowladda Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay Dowladda Norway kaalintii ay ka qaadatay in Soomaaliya ay ka baxdo dalalka loo yaqaano ‘kuwa ay la dageen Qaamaha’ (HIPC) taas oo dowladda Soomaaliya Masiib wanaag ay ka baxday dabayaaqadii 2023-kii.

Dowladda Sweden

Kulankan oo kamid ahaa kulamo doceedyada wasiirka wasaaradda maaliyadda XFS Biixi Imaan Cige ayey la yeesheen wafdigii ka socday dowladda Sweden, gaar ahaan gabadha lagu magacaabo Diana Janse oo ah madaxa xafiiska horumarinta Siyaasadda iyo diblumaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Sweden.

Wada-hadalka labada dhinac ayaa waxaa ugu muhiimsanaa maalgalinta arrimaha isbadalka cimilada oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo Soomaaliya na ay qeyb ka tahay.

Dowladda Spain

Wasiirka Maaliyadda oo ka warbixinaya kulankii uu la qaatay Wafdiga Dowladda Spain ayaa yiri “Waxa fursad ii ahayd in aan la kulmo Ms. Paula Conthe oo ah xoghayaha guud ee maamulka lacagta iyo maaliyadda caalamiga ah ee wasaaradda maaliyadda Spain, iyada oo la gu jiro shirarka sanadlaha ah ee Bangiga iyo IMF.”

Kulankaan ayaa waxay masuuliyiinta ku lafa-gureen geeddigii dayn-cafinta Soomaaliya iyo dadaalada aan haatan wadno ee dib-u-habaynta maaliyadda oo dowladda Spain ay door muuqdo ku laheyd.

Wasiirka ayaa uga mahad-celiyay doorka hormuudka ah ee wadankeeda ka ciyaaray hannaankii dayn cafinta iyo wada-shaqaynta togan ee ay la lee yihiin dowladda Soomaaliya.

Dowladda Denmark

Wasiirka maaliyadda ayaa kulan muhiim ah la qaatay wafdi ka socday dowladda Denmark oo ay hoggaaminaysay Ms. Lotte Machon oo ah xoghaya horumarinta siyaasadda caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Denmark.

Wada-hadalka oo ku qotomay xiriirka labada dal ka sakoow waxaa la falan-qeeyay doorkii dowladda Denmark ay kulaheyd hannaankii deyn cafinta iyo wadamada ku bahoobay Naadiga Paris.

Dhammaam kulamadaas ay yeesheen wafdiga dowladda Soomaaliya ee shirka Washington DC ayaa ku soo idlaaday natiijo horumar u ah maaliyadda iyo dhaqaalaha guud ee Soomaaliya.