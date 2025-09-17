Taliye Odowaa iyo Maxamuud Cabdulle oo gaaray heshiis cusub + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sareeye Gaas Odowaa Yuusuf Raage iyo Guddoomiyaha SODMA, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta gaaray heshiis cusub kadib wada-hadallo ka qabsoomay xarunta SODMA.
Labada mas’uul ayaa ka wada-hadlay xaalada guud deegaanadii la xoreeyay iyo qorshayaasha la xiriira howlaha dib u xoreynta dhulka ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab.
Intii uu kulanku socday, labada mas’uul waxay diiradda saareen sidii hay’adda maareynta masiibooyinka qaranka uga qayb qaadan lahayd gurmadka bini’aadannimo ee la gaarsiinayo deegaannada cusub ee la qorsheynayo in laga xoreeyo Al-Shabaab.
Waxaa la isku afgartay in hay’addu ay u diyaargarowdo sidii ay u gaarsiin lahayd gargaarka deg-degga ah goobahaas, isla markaana ay hoggaanka u noqon lahayd isku dubbaridka dhammaan howlaha bini’aadannimo.
Labada mas’uul waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo kala matala taliska ciidanka xoogga dalka iyo hay’adda maareynta masiibooyinka qaranka.
Guddigaan ayaa si dhow uga wada-shaqeyn doona sidii loo fulin lahaa qorshayaasha gargaarka iyo taageerada loogu fidinayo dadka ku nool deegaannada la xoreeyay.
Dhinaca kale, Taliye Odowaa ayaa ka codsaday gudoomiyaha hay’adda SODMA in hay’addu ay ciidanka xoogga dalka ka caawiso sidii ay qayb uga noqon lahaayeen gaarsiinta gargaarka iyo caawinta dadka ku nool goobaha ugu daran ee ay ka jiraan xaaladaha adag.
Kulankan ayaa muujinaya muhiimadda iskaashiga wadajirka ah ee ka dhaxeeya hay’adaha dowladda, si loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, loona gaarsiiyo gargaar deg-deg ah xilliyada ay u baahan yihiin.