Trump oo damacsan qorshe bahdil weyn ku ah dalalka Carabta kadib dagaalka Iiraan

Washington (Caasimada Online) – Aqalka Cad ayaa Isniintii sheegay in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu daneynayo inuu dalalka Carabta ugu yeero inay bixiyaan qeyb ka mid ah kharashka dagaalka Iran, xilli maamulka Washington uu sidoo kale sheegay in wada-hadallada Tehran ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ay weli socdaan, isla markaana ay si wanaagsan ku socdaan.
Afhayeenka Aqalka Cad Karoline Leavitt ayaa hadalkan sheegtay xilli shir jaraa’id lagu weydiiyay in dalalka Carabta ay diyaar u noqon karaan inay ka qeyb qaataan maalgelinta dagaalka. Waxay sheegtay in inkasta oo aysan ka hormari karin waxa Trump si rasmi ah uga dhawaaqi doono, haddana ay tani tahay fikrad uu madaxweynuhu qabo.
“Waxaan u maleynayaa inay tahay arrin uu madaxweynuhu aad u daneynayo inuu ugu yeero inay sameeyaan,” ayay tiri Leavitt. “Waa fikrad aan ogahay inuu qabo, waxaanan u maleynayaa inaad wax badan ka maqli doontaan mustaqbalka dhow.”
Leavitt ayaa sidoo kale sheegtay in hadallada Iran ay si fagaare ah u jeediso ay ka duwan yihiin fariimaha ay si hoose ugu gudbiso saraakiisha Mareykanka. Sida ay sheegtay, Tehran waxay si gaar ah ugu raacday qaar ka mid ah qodobada Washington, inkasta oo hadalladeeda dadweynaha ay weli yihiin kuwo adag.
“Inkastoo hadallada adag ee nidaamku si fagaare ah u jeedinayo iyo wararka khaldan ee la baahinayo, wada-hadalladu way socdaan, si fiicanna way u socdaan. Waxa si shaacsan loo sheegayo aad buu uga duwan yahay waxa si gaar ah naloola wadaagayo,” ayay tiri.
Hadalka Aqalka Cad ayaa yimid saacado kadib markii Trump uu markale uga digay Iran in haddii aysan furin marin-biyoodka Hormuz, la burburin doono xarumaheeda tamarta iyo ceelasha shidaalka. Digniintaas ayaa timid kadib markii Tehran ay soo jeedimaha nabadeed ee Mareykanka ku tilmaantay kuwo aan macquul ahayn, isla markaana ay gantaallo ku weerartay Israel.
Trump ayaa Axaddii sheegay in waxa uu ku tilmaamay “isbeddel nidaam” uu durba ka dhacay Iran, isaga oo ku andacooday in hoggaankii hore si weyn loo burburiyay, halka dadka hadda lala macaamilayo ay yihiin koox cusub oo ka duwan kuwii hore.
“Waxaan durba aragnay isbeddel nidaam, haddii aad eegto, sababtoo ah nidaamkii hore waa la baabi’iyay, waa la dumiyay, dhammaantood way dhinteen. Nidaamkii xigay intiisa badan waa dhintay. Kan saddexaadna, waxaan la macaamilaynaa dad ka duwan cid kasta oo hore loola macaamilay,” ayuu Trump u sheegay weriyeyaasha. “Aniga taas waxaan u arkaa isbeddel nidaam, run ahaantiina waxay ahaayeen kuwo aad u macquul ah.”
Si kastaba, Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa muujiyay taxaddar ka badan kan Trump. Wareysi uu bixiyay Isniintii, ayuu ku sheegay in inkasta oo ay war wanaagsan noqon lahayd haddii Iran ay yeelato hoggaan cusub oo leh aragti ka macquulsan mustaqbalka, haddana Mareykanka ay tahay inuu isu diyaariyo suurta-galnimada in taasi aysan dhicin.
Markii Leavitt la weydiiyay sida Washington ay u hubin doonto in heshiis lala galo cid awood u leh inay dhaqan-geliso, waxay sheegtay in wax kasta oo Iran si hoose ugu ballanqaaddo Mareykanka la tijaabin doono, islamarkaana Tehran lala xisaabtami doono.
“Haddii aysan sidaas yeelin, madaxweynuhu horay ayuu u sheegay cawaaqibta militari ee nidaamka Iran uu wajihi doono haddii aysan ka dhabeyn hadallada aan si gaar ah uga maqlayno daaha gadaashiisa,” ayay tiri.
Hadalka cusub ee kasoo baxay Aqalka Cad ayaa muujinaya in maamulka Trump uu isku mar wado cadaadis militari iyo dadaal diblomaasiyadeed, balse soo jeedinta ah in dalalka Carabta laga qeybgeliyo kharashka dagaalka ayaa durba dhalin karta dood cusub oo ku saabsan cidda bixin doonta qiimaha colaaddan iyo sida ay taasi u saameyn karto xisaabta siyaasadeed ee gobolka.