Trump oo qorsheynaya in uu dadka Gaza u raro Puntland, Somaliland iyo Morocco

Gaza (Caasimada Online) – Maamulka madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa lagu warramay inuu ka fakarayo saddex goobood oo suurtagal ah in lagu qaabilo reer Gaza, kaddib markii uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu qorsheynayo inuu la wareego Marinka Gaza isla markaana dib u dhiso.

Wargeyska Jerusalem Po, t oo sii xiganaya taleefishinka N12, ayaa goobaha laga fakarayo ku sheegay dalka Morocco iyo gobollada Puntland, iyo Somaliland ee Soomaaliya.

Warbixintu waxa ay intaa ku dartay in saddexdan gobol ay wadaagaan baahi weyn oo ay u qabaan taageerada Mareykanka. Somaliland iyo Puntland waxay raadineyaan aqoonsi caalami ah, halka Morocco ay weli ku jirto muran dhuleed la xiriira Saxaraha Galbeed.

Warbixintan ayaa timid kaddib markii Trump uu u sheegay wargeyska The Jerusalem Post in uu rumeysan yahay in Masar iyo Urdun aysan ka hor iman doonin qorshihiisa ah in dadka Gaza loo raro dalalkooda, intii lagu guda jiray kulan uu Talaadadii kula yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, Aqalka Cad.

“Ima diidi doonaan,” ayuu yiri Trump. “Waxaan rabaa in la daad-gureeyo dhammaan dadka ku nool Gaza. Waa dhacaysaa.”

Trump ayaa hadal hore oo uu jeediyey ku sheegay in xaaladda Gaza aysan weligeed shaqeyn.

“Waligeed ma shaqeyn. Anigu si ka duwan dadka kale ayaan uga fekerayaa Gaza. Waxaan aaminsanahay in ay heli karaan dhul wanaagsan, cusub, oo qurux badan, kaddibna dad baa maalgelin doona si loo dhiso, loona dhigo mid la degganaan karo oo raaxo leh,” ayuu yiri.

“Mareykanku wuxuu la wareegi doonaa Marinka Gaza, waana wax aan qaban karno. Waxaan noqon doonnaa milkiileyaasha dhulkan,” ayuu Trump ka sheegay shir jaraa’id oo uu si wadajir ah ula qabtay Netanyahu.

Trump wuxuu intaa ku daray in Mareykanku ka saari doono bambooyinka aan qarxin, “dhulka simi doono,” dhismeyaasha burbursanna laga saari doono, iyadoo la abuurayo barnaamij horumarineed oo dhiirigeliya koboca dhaqaale, fursado shaqo iyo hoy badan oo ay helaan dadka deegaanka.

Shacabka reer Gaza ayaa sidoo kale si weyn u dhaleeceeyay hadallada Trump. “Trump wuxuu u haystaa Gaza inay tahay qashin qub—taasi gabi ahaanba sax ma aha,” ayuu yiri Hatem Azzam, oo 34 jir ah kana soo jeeda magaalada Rafax ee koonfurta Gaza.

Sidoo kale, hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa badankood ka hor-yimid qorshaha Trump.