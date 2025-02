Trump oo war cusub ka soo saaray qorshihii Marinka Gaza – Maxaa is-beddelay?

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Jimcihii sheegay in uusan “wax deg-deg ah” ugu jirin hirgelinta qorshihiisa dib-u-dhiska Marinka Gaza, kaas oo uu doonayo in Maraykanku la wareego dhulka dagaalladu burburiyeen isla markaana dalal kale la dejiyo Falastiiniyiinta halkaas ku nool.

Trump ayaa sidoo kale ka laabtay qorshihiisii hore ee ahaa in ciidamo Maraykan ah loo diro si ay u fuliyaan aragtidiisa ku saabsan dib-u-dhiska Gaza – qorshahaas oo ay si weyn uga soo horjeesteen xulafada Washington, dalalka mucaaradka ah, iyo daneeyayaasha gobolka Bariga Dhexe.

“Maraykanku wuxuu arrintan u arki doonaa sidii heshiis maalgashi guryo, annagoo noqonayna maalgeliyayaal muhiim u ah gobolkaas,” ayuu Trump ka sheegay Aqalka Cad, isagoo intaa ku daray inaysan jirin “wax deg-deg ah oo aan qabno.”

Trump ayaa markii ugu horreysay shaaciyay qorshahan la yaabka leh Talaadadii, intii lagu jiray shir jaraa’id oo uu si wadajir ah ula qabtay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu, isagoo sheegay in Maraykanku uu “la wareegi doono” Gaza isla markaana dib u dejin doono laba milyan oo Falastiiniyiin ah.

Waxaa horey loo soo jeediyey in dadkaas la dejin doono Urdun iyo Masar, kuwaas oo ku gacan sayray. Hase yeeshee warbaahinta Israel qaarkeed ayaa werisay in laga yaabo in Mareykanka uu doonayo in dadka Gaza la geeyo Soomaaliya, gaar ahaan Puntland iyo Somaliland, iyo Morocco.

Trump ayaa sheegay in dhulka Falastiiniyiinta laga dhigi karo “Riviera-da Bariga Dhexe,” isagoo intaa ku daray suurta-galnimada in ciidamo Maraykan ah loo diro halkaas si loo fududeeyo hawsha.

Xubno ka tirsan maamulka Trump ayaa la sheegay in ay si lama filaan ah uga naxeen hadalladii hore ee madaxweynuhu jeediyay, ayaga oo isku dayey in ay maareeyaan.

Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Marco Rubio, oo isku dayayay inuu difaaco isla markaana yareeyo saamaynta hadalka Trump, ayaa Arbacadii yiri: “Tani looma jeedin inay noqoto tallaabo cadaawad leh. Waxaa loogu talagalay, sidaan u maleynayo, inay noqoto dadaal deeqsinimo leh, oo ah dalab dib-u-dhis iyo qaadashada masuuliyadda hogaaminta hawshaas.”