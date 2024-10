Villa Somalia oo ka hadashay maqnaashaha shirka ee Deni iyo Axmed Madoobe

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar ayaa maanta dib uga furmay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho.

Shirkan ayaa waxaa ka maqan madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana qodobada looga hadlayo faahfaahin ka bixiyey xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya.

Afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudeyfi oo la hadlay Idaacadda VOA ayaa ka warbixiyey qodobada shirka xoogga lagu saarayo iyo saameynta ay shirka ku yeelan karto maqnaashiyaha madaxda Jubbaland iyo Puntland.

“Shirkaan mid cusub maaha, waa kii furitaankiisa uu joogay madaxweynaha Jubbaland, waxayna ila tahay in Axmed Madoobe uu ku soo biiri doono, maadaama weli uu socdo, mar kasta oo shirkaan uu dhacayo Golaha Wadatashiga Qaranka waxaa loo diraa casuumaad, Puntland waxay ka mid tahay madaxda la casuumo,” ayuu yiri Xudeyfi.

Afhayeenka ayaa sheegay in tabashooyin ay jiri karaan, balse aysan sax aheyn in shirka laga maqnaado, “waxaa rasmi ah golahaan, miiska waa la soo saari karaa tabasho hadii ay jirto, marka dhamaan golaha fursad weyn ayey u tahay inay shiraan, Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu qabaa aragti ah, haddii la wadahadlo in wax kasta laga heshiin karo,” ayuu yiri Afhayeen Cabdiraxmaan.

Xudeyfi ayaa sheegay in shirkaan furitaankiisii uu joogay Axmed Madoobe, isla markaana hadda la isugu yimid in la dhameystiro un qodobadii ajendaha ku jiray ee laga wadahadlay, si war-saxaafadeed rasmi ah looga soo saaro.

Sidoo kale Afhayeenka ayaa sheegay in berri ama ugu dambeyn maalinta xigta lasoo gabagabeynayo shirkaan, isla markaana bulshada lala wadaagi doono natiijada wadahadalladii socday ee maanta dib u bilowday.

Afhayeenka Madaxweynaha Cabdiraxmaan Xudeyfi ayaa sheegay in madaxdu ay ka arrinsanayaan arrimo ay ugu horeeyaan amniga, horumarinta dalka iyo dhameystirka hannaanka dimuquraadiyeynta.

Waxa la weydiiyey hadii ay jiraan wax un heshiis ah oo la isku raacay oo doorashooyinka ku saabsan “Ajendaha miiska saaran ayey ku jirtaa doorashadu, hadda waxaa laga yimid wadatashiyadii ay madaxdu soo sameynayeen, waxaana la filayaa in go’aan kama dambeys ah shirkaan lagu gaaro, bulshadana lala wadaago,” ayuu yiri Afhayeenka Madaxweynaha JFS Cabdiraxmaan Xudeyfi.

