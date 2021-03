Villa Somalia oo ka jawaab ka bixisay qoraalkii CUMAR Cabdirashiid ee ‘SAFARKA’ Farmaajo ee Addis Ababa

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay warar saacadihii u dambeeyay si weyn u baahay oo la xiriira safar uu qorsheynayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku tago dalka Itoobiya.

Agaasimaha Warbaahinta Madaxtooyada, Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa qorshaha safarkaasi ku tilmaamay ‘been abuur’, wuxuuna meesha ka saaray inuu jiro safar uu qorsheynayo ama u baxayo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo heshiis uu soo saxiixayo.

“Fadlan iska indha tira ‘WARKA BEEN-ABUURKA’ ee sheegaya safarka Madaxweyne Farmaajo ama qorshaha inuu saxiixo heshiis haba-yaraate,” ayuu ku yiri Cabdirashiid Xaashi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka.

Sidoo kale waxa uu qoraalkiisa si gaar ugu beegsaday ra’iisal wasaarihii hore ee dalka, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo isagu toosh ku ifiyey qorshahaas halista ku gadaan, oo ay hore u baahisay Caasimada Online.

“Warka been-abuurka ah waa been-abuur un, xataa haddii uu ka imaanayo Ex ra’iisul wasaare,” ayuu yiri Agaasimaha Warbaahinta Madaxtooyada Soomaaliya.

Please disregard the FAKE NEWS purporting H.E @M_Farmaajo‘s travel or plans to sign any pact whatsoever.

Fake New is Fake News even if it is coming from an Ex Prime Minister. Fake news is our major enemy & it has alot of agents in & outside Somalia. Let us join hands to shame it! pic.twitter.com/SaUKeWW3qr

