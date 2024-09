War cusub oo ka soo kordhay xildhibaan lagu la’yahay magaalada Nairobi

Nairobi (Caasimada Online) – Ku dhowaad muddo toddobaad ah waxaa la la’yahay xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo ka tirsan golaha deegaanka Dela oo ka hoos yimaada deegaanka Ceel-Dhaas ee Ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi -Kenya.

Xubno ka tirsan golaha deegaanka Wajeer ayaa u tagay hay’adaha amniga si ay u ogaadaan waxaa ku dhacay Yuusuf Xuseen Cabdi oo la la’aa ilaa habeenkii Jimcaha.

Sida la sheegay xildhibaanka ayaa la afduubtay 13-kii bishan isagoo saaran gaari Uber ah oo marayay waddada Enterprise ee Nairobi.

“Waxaan aad uga xunnahay dhacadii afduubka ee koox aan la aqoon u geysatay xildhibaan Yuusuf Xuseen,” ayuu yiri Mr Cabdille Yuusuf oo ah afhayeenka golaha deegaanka Wajeer.

Wararka waxay sheegayaan in sagaalkii fiidnimo la afduubtay xildhibaanka. Kooxda afduubka geysatay ayaa la shegay inaywateen labo gaari oo ah nooca loo yaqaan Land Cruiser Prado.

Ehelka xildhibaanka maqan ayaa sheegay in Jimchii laga qabtay magaalada Nairobi, wixii ka dambeeyayna aaney war ka helin geeri iyo nool halka uu jiro.

Xaliimo Xuseen Axmed oo ah Yuusuf walaashiis ayaa noo sheegtay wixii dhacay markii ugu dambeysay ee la waayay walaalkeed.

“Jimcihii inta u dhexeysay siddeedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo isagoo u socoda gurigiisa South C kana soo baxay Islii ayuu raacay gaari Uber ah, darawalkii Uber ayaa booliska u sheegay in ninkaas uu la socday, labo gaari midna la hor dhigay midna gadaal laga joojiyay” ayey tiri Xaliimo Xuseen.

Sababta loo afduubay xildhibaanka ayaan la ogeyn. Booliisku waxay sheegeen in darawalka gaariga uu la socday uu u sheegay in labo gaari ay hore iyo gadaal ka istaageen isagoo markaas soo dhaqaaqay.

Warar waxay sheegayaan in gawaarida lagu afduubtay xildhibaanka aysan laheyn wax numbar ah oo lagu aqoonsado.

Qoyska waxay sheegeen in darawalka uu ahaa qofka keenay warka halka uu ku dambeeyay xildhibaanka hadii uusan sidaa yeelin aysan waxba ogaan laheyn.

“Haduusan ninkaas axsaan noo sameyn xitaa warkiisa lama heli laheyn” ayey tiri walaashiisa Xaliimo oo sidoo kale noo sheegtay in aabaha dhalay xildhibaanka uu yaha qof aragga la’ oo muddo 20 sano ah uusan waxba arag.

Qoyska ayaa ku eedeeyay dowladda in aysan raadintiisa wax badan ka qaban.

“Dowladda way ka gaabisay raadintiisa, Nairobi meel kasta CCTV ayaa ku xiran, way ka gaabiyeen boqolkiiba boqol raadiska Yuusuf Xuseen”

“Tallaabo la qaaday ma jirto, anaga waa ciilannahay, hadii aan nahay dadka ka soo jeeda Ceel-Dhaas, way ka gaabiyeen madaxda kale ee laga soo doorto Wajeer”

Qoyska ayaa sidoo kale beeniyay warar sheegayaa in isagoo dhaawac ah uu yaal Isbitaal. “Waa been lagu soo qoray bog oo ilaa hadda ay wadaan, waa warar khalad ah, nolol iyo geeri lama haayo Yuusuf Xuseen Axmed”

Afduubka iyo dadka sida qasabka ah lagu kaxeysanayo ayaa ilaa hadda socda, inkastoo madaxweyne William Ruto uu ballanqaaday in uusan maamulkiisa u dulqaadan doonin dambiyada noocan oo kale ah in ay dhacaan.

Tobaneeyo qof oo Kenya u dhashay ayaa weli la la’yahay markii sida la sheegay ay booliisku afduubteen kaddib dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda ee dhacay bishii July.

Hay’adda la socota booliska IPOA ayaa xaqiijisay in bartamihii bishii July in ay soo gaareen ilaa iyo 10 cabasho oo la xiriirta afduub. Hay’ada waxay sheegtay in ay ka xaun tahay in ay awodi waayeen in ay la xiriiraan inta badan cabashooyinkaas.

Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee afduubka waxaa ka mid ah labo walaalo ah iyo qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ilaa muddo bil ku dhow la la’ayahay markii la afduubtay.

Isha: BBC