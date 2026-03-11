Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka qarxay Xawaadley + Khasaaraha

Bacad (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal qaraar oo maanta ka dhacay Degmada Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaas oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan halkaasi.
Dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa yimid kadib markii ciidanka dowladda ay weerar ku qaadeen fariisimo ay kooxda ku leedahay magaalada, waxaana kadib qarxay dagaal toos ah oo dhex-maray labada dhinac, kaas oo dhaliyay khasaare xooggan.
Saraakiisha dowladda ee hoggaaminayso dagaalka ayaa sheegay in beegsadeen xarumo muhiim ah, isla markaana maleeshiyaad badan ay ku dileen dagaalka, inkastoo aysan shaacin tirada rasmiga ah.
Sidoo kale, waxa ay intaasi ku dareen ujeedkooda uu yahay in Khawaarijta ay ka saaraan Xawaadley, kadibna ay kusoo celiyaan gacanta dowladda Soomaaliya.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa deegaannada uu dhow Degmada Balcad lagu daabulayay ciidamo badan oo ka qayb qaadanaya howlgallada la doonayo in aaggaas looga xoreeyo argagixisada.
Xawaadley waxay sanadihii la soo dhaafay martigelisay dagaallo culus oo ay ku dhinteen boqolaal askari iyo saraakiil ciidan, taasoo muujineysa muhiimadda istiraatiijiyadeed ee deegaankaas ay u leedahay labada dhinac.
Horay waxaa ugu sugnaa ciidanka dowladda iyo kuwa Burundi, kuwaas oo kasoo baxay degmada, kadibna ay sidaas ku qabsadeen maleeshiyaadka Al-Shabaabka oo muddo dheer jooga halkaasi.
Inkasta oo AUSSOM ay awood u leedahay in ay ciidamo kale gaysi goobaha muhiimka ah, hadana ka bixitaanka ciidamada Burundi iyo soo laabashada Al-Shabaab ayaa tilmaamaysa caqabadaha joogtada ah ee horyaalla dadaallada xasilinta Soomaaliya.
Si kastaba, qorshaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa haatan ah in ay si buuxdo ciidankeeda ula wareegaan Xawaadley, si loo xasiliyo degmadaas iyo deegaannada ku xeeran ee gobolka Shabeellaha Dhexe.