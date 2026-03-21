Wararkii ugu dambeeyay xiisadda dagaal ee Baydhaba

Baydhaba (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Baay ayaa sheegaya in weli xaalad kacsan laga dareemayo magaalada Baydhaba iyo duleedkeeda oo saacadihii ugu dambeeyay ay ku dagaalameen ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa mucaaradka ee kasoo horjeedo madaxweyne Cabdicasiis Lafta-gareen.
Labada dhinac ayaa saaka dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo ka wada gudaha iyo daafaha magaalada, iyadoo ujeedadu tahay sidii midba midka kale uga saari lahaa awoodda maamul uu ku leeyahay magaaladaasi oo haatan martigelineysay dagaallo xooggan.
Sidoo kale waxaa haatan socda kulamo gaar gaar ah oo uu dhinac kasta ku doonayo sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaalada, ugana hirgelin lahaa qorshishiisa ku aadan doorasho ka dhacda Koonfur Galbeed, maadaama uu dhammaaday muddo xileedka hayadaha dowladda.
Dagaalka labada dhinac ayaa sidoo kale kusii fiday bannaanka magaalada, iyadoo labada ciidan ay shalay iyo xalay ku dagaalameen deegaanno ku teedsan duleedka Baydhaba, kaas oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka xilli ay u dabaal dagayaan munaasabaddda Ciidul-fitriga.
Ciidanka la baxay Badbaada Koonfur Galbeed oo war kasoo saaray dagaalladaas maanta ayaa ku eedeeyay ciidamada madaxweyne Lafta-gareen inay si toos ah u beegsadeen shacabka rayidka ah, kuwaas oo aan wax lug ah ku lahayn colaadaha jira.
“Ciidanka Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay si adag u cambaareynayaan dagaalka culus ee ka socda Deegaanada Baidawa ku teedsan ee ay dadka shacabka ah ku baraceen, kaas oo ay qaadeen ciidamo ka amar qaata maamulka Koonfur Galbeed ee waqtigiisa dhamaaday,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay hoggaanka ciidanka badbaada Koonfur Galbeed.
Waxa kale oo lagu yiri: “Ciidanka Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay tilmaamayaan in falalkan ay yihiin xadgudub cad oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, isla markaana ay halis gelinayaan nolosha iyo badqabka shacabka aan waxba galabsan.”
Si kastaba, ha’ahaatee arrimahan ayaa muujinaya in loollanka siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed uu galay marxalad cusub oo aad u xasaasi ah, maadaama la sheegayo in ciidamada iyo saraakiisha dowladda ay diyaar u yihiin in ay tallaabo kasta qaadaan si loo xaqiijiyo qorshayaasha dowladda dhexe.