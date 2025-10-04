Wararka

Wararkii ugu dambeeyay weerarka qaraxyada ku bilowday ee Godka Jilacow

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
A view shows smoke rising following a car bomb explosion at Somalia's education ministry in Mogadishu, Somalia October 29, 2022 in this picture obtained from social media. Abdihalim Bashir/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah iyo macluumaad ayaa waxaa laga helayaa weerar toos ah oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay galabbta ku qaadeen aagga Xarunta Madaxtooyada, gaar ahaan Xarunta Godka Jilacow ee Hay’adda NISA.

Qaraxyo iyo rasaas xooggan ayaa weli laga maqlayaa aagga Godka Jilacow, waxaana soconaya iska hor imaad u dhexeeya ciidanka amniga iyo ragga weeraray halkaasi.

Weerarka ayaa ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo lagu dhuftay bar-koontarool oo ku taalla halkaasi, kadibna waxaa xigay dagaal toos ah , sida ay innoo sheegeen ilo wareedyo xilkas ah.

Xaaladda ayaa kacsan, mana cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa iyo weerarka xigay ee illaa iyo hadda ka socda Taliska Godka Jilacow ee Hay’adda NISA.

Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale isku geedaamay goobta la weeraray, waxaana socda gurmad deg-deg ah iyo howlgal lagu soo afjarayo weerarka.

Weerarkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo maanta la furay illaa 52 waddo oo horay loogu xiray sababo ambi dartood, waxaana kamid ah waddada uu haatan qaraxu ka dhacay.

Furista waddooyinka ayaa timid kadib markii ay dowladdu ku guuleysatay sugidda amniga Muqdisho oo xasilnaa bilihii lasoo dhaafay, kadib markii laga qabtay shaqo adag.

Ra’iisul wasaaraha oo ka hadlay munaasabadda lagu furay jidadka ayaa goor sii horreysay oo maanta ah sheegay inay hordhac yihiin jidad kale oo la furi doono maalmaha soo socda.

”Waxaa billownay in aan furno 52 jid oo ah wajiga caasimadda, kuwa kale ee dhimman waa furi doonaa dhawaan”, ayuu yiri Ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre.

Si kastaba, Muqdisho ayaa bilihii lasoo dhaafay ka caaganeyd weerarada qaraxyada ah iyo dilalka qorsheysan ee ay soo abaabulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Qarax culus oo goordhow ka dhacay agagaarka Madaxtooyada
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved