Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo Saciid Deni ku eedeeyay qiyaano qaran

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi ayaa eedeymo culus u jeediyay hoggaamiyaha maamulka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, oo uu sheegay inuu si cad ugu tuntay wax kasta oo astaan u ahaa midnimada umadda iyo dawladnimada Soomaaliya.
Wasiir Fiqi ayaa Deni ku eedeeyay inuu la saftay shisheeyihii ay is-hayeen Soomaaliya, oo uu ula jeedo Imaaraadka iyo Itoobiya, isla markaana uu taageeray kala go’a dalka, taas oo qiyaano qaran ah.
“Deni wuxuu Soomaaliya kala saftay shisheeyihii la is qabtay, wuxuu taageeray kala go’a dalka, wuxuu gacan siiyay xasuuqa walaalaha Sudan ay cadowgu u geysanayaan,” ayuu yiri wasiir Fiqi.
Waxa uu intaas kusii daray “Ninka xiriirka iyo wada shaqayntii waajibka ahayd yiri waan u jaray dowladda Soomaaliya, dowlado kale oo ajnabi ah oo dalkeena jiritaankiisa iyo midnimadiisa halis ku ahna xiriir toos ah la leh, muxuu inoo sheegayaa oo uu maantay la neef tuurayaa, oo isaga dhigayaa nin Soomaaliya har qabow u jiidaya.”
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidoo kale Deni ku duray inuu iska dhigayo nin Soomaaliya u turaya, isagoo shisheeyaha kala shaqeynaya hagardaamadeeda, sida uu hadalka u dhigay.
Hoos ka aqriso qoraalka oo dhameystiran.
Siciid Deni hogaamiyaha Puntland afar sano ayuu lahaa xiriirka ayaan u jaray Dowladda Federaalka ah, wuxuu ku tuntay wax kasta oo astaan u ahaa midnimada umadda iyo dawladnimada Soomaaliya.
Wuxuu kala saftay shisheeyihii la is qabtay, wuxuu taageeray kala go’a dalka, wuxuu gacan siiyay xasuuqa walaalaha Sudan ay cadowgu u geysanayaan.
Ninka xiriirka iyo wada shaqayntii waajibka ahayd yiri waan u jaray dowladda Soomaaliya, dowlado kale oo ajnabi ah oo dalkeena jiritaankiisa iyo midnimadiisa halis ku ahna xiriir toos ah la leh, muxuu inoo sheegayaa oo uu maantay la neef tuurayaa, oo isaga dhigayaa nin Soomaaliya har qabow u jiidaya.
Ninka noocaas ah ayaa mustaqbalka Soomaaliya ka hadlaya, iskana dhigaya nin u naxaya dalka, inoo aqrinaya cashar wadaniyad ah.
Soomaaliya waxa ay ka koraysaa in ay sii ahaato dal jiritaankiisa iyo wadajirkiisa kuwa diidan ay taladiisa soo hawaystaan, shacabka Soomaaliyeedna waxay ka bislaadeen ku awkacsigii qabyaaladaysnaa.