Xog: Golaha Wasiirrada DF oo yeelanaya shir deg-deg ah oo lagu dhaqan-gelinayo…

Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya shir aan caadi ahayn, kaas oo lagu gaarayo arrimo xasaasi ah, xilli dalka ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo xooggan.
Xogaha laga helayo shirkan deg-degga ah ee golaha ayaa sheegaya in lagu dhaqan-gelinayo dastuurka cusub ee uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ay diidan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka.
Dowladda Federaalka ayaa adkaysatay in muddo-xileedkeedu yahay shan sanno, doorashaduna noqonayso qof iyo cod kadib fashilka wada-hadalladii Xalane, oo maalmo isku horfadhiyeen madaxda dowladda iyo hoggaamiyeeyaasha mucaaradka.
Mucaaridka ayaa iyaguna dhankooda galaya wada-tashiyo ku aadan ka hortagga tallaabooyinka dowladda, iyadoo wakiilada beesha caalamkuna ay dhinacyada ugu baaqayaan inay dib ugu laabtaan wada-hadallada.
Si kastaba, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Jimcihii ku dhawaaqday in dalka uu galay xilligii loo guuri lahaa nidaam dimuquraaddi ah oo ka hana qaada dalka kuna dhisan mabda’a qof iyo cod, kadib markii lagu kala kacay wada-hadalladii maalmahana ka socday Xalane.
Dowladda ayaa sheegtay in siyaasiyiinta mucaaradka keeneen aragti ka duwan doorasho dadweyne, taas oo ay sheegtay inay ka hor imanayso xuquuqda aas-aasiga ah ee muwaadinka uu u leeyahay in uu wax doorto lana doorto.
“Dowladda waxay la wadaagaysaa shacabka Soomaaliyeed in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah, xor iyo xalaal ah, hufan, isla markaana waafaqsan dastuurka, shuruucda dalka iyo barnaamijka siyaasadeed ee dowladdu ballanqaaday,” ayaa lagu yiri qoraalka dowladda.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in albaabka wada-xaajoodka iyo wadatashigu uu weli furan yahay, iyadoo si cad u sheegtay in aan marnaba laga gorgortami doonin in doorashada lagu celiyo dadweynaha.