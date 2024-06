“Jirkeygu wuxuu la jiriricoonayaa amarka DF” Kheyre oo farriin culus u diray dowladda

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qoraal xasaasi ah ka soo saaray amarka ka soo baxay dowladda ee lagu fagayo qabuuraha Iskuul Buluusiya ee degmada Xamarjajab.

Kheyre ayaa yaab iyo amakaag ku tilmaamay amarka dowladda, sidoo kale wuxuu la yaab ku tilmaamay in lacag laga sii rabo dadkii lagu amray inay meydadka la baxaan, inkastoo dowladdu ay si adag u beenisay in lacag laga qaaday meydadka.

Sidoo kale Xasan Cali Kheyre ayaa ku taliyey in dowladdu ay ka laabato amarkaas oo ay soo saarto raali-gelin, si qalbiga loogu qaboojiyo ehellada iyo dadka Soomaaliyeed ee ka argaagaxay artintaan.

Hoos ka akhriso qoraalka Xasan Cali Kheyre:

Waxaan aad uga damqanayaa, jirkeyguna la jiriricoonayaa amarka ka soo baxay Dowladda Soomaaliya ee lagu amray in la faago meydadkii ku aasnaa qubuuraha Iskool Polizia.

Waa amar gurracan iyo fal argagax leh oo ceeb iyo cambaar ku ah madaxda dalka iyo guud ahaan dowladnimada Soomaaliyeed, taariikhdana ka geli doono baal mugdi ah.

Waxaa xusid mudan in mowtada qubuurahaas ku aasan ay u badan yihiin masuuliyiin dowladeed iyo saraakiil ciidan oo dalkan naftooda u soo huray, halkaasna loogu aasay duruufo amni.

Waana nasiibdarro in maanta loogu abaalgudo in ehelladooda lagu qasbayo in ay faagaan qabriyadooda, lacagna looga qaato in ay meydadka la baxaan.

Waxaan qoysaska iyo ehellada dadka qubuurahaas ku aasan uga tacsiyeynayaa falkan uur-ku-taallada ah.

Waxaana madaxda dalka ugu baaqayaa in la xurmeeyo meydadka, si degdeg ahna loo hakiyo fulinta amarkan gurracan, raalligelin buuxdana la siiyo ehellada mowtada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee la anfariirsan warkan dhiillada leh.