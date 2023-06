Xaaf oo dowladda Xasan Sheekh ku tilmaamay tii ugu liidatay abid, farriina u diray

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa aad u dhaliilay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh, isagoo sheegay in waligiis uusan arkin dowlad ka liidata.

Xaaf oo hadalkaan ka sheegay munaasabad ay ku caleema-saarayeen Suldaanka beeshiisa, ayaa sheegay in dowladda uu dhaliilayo, balse uusan mucaarad ku aheyn.

“Dowladdan mid ka liidata dalkaan iyo dadkan sooma marin, waxaan soo joogay waayo badan, welina ma arkin tanoo kale bal aan faataxada u marno in ilaahey toosiyo,” ayuu yiri Xaaf.

Wuxuu dalbaday in farriintaan laga gaarsiiyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka, maadaama sida uu sheegay waayahaan uusan arkin.

“Sanadkaan waa la liitaa, dowladnimadii xitaa dhib badan ayaa ka jira, horta bal dowladaan aan faataxada u marno, dowladaan federaalka iyo dowlad goboleedyadaba dadkii waa ku dhex dhinteen, Soomaali maanta ayey ugu liidataa wax badanaan soo joogaye,” ayuu yiri madaxweyne hore Xaaf.

Wuxuu intaas ku sii daray, “Anigu waayahaan ma arko dowladda waaweyn ee cidii aragta ha iiga war geyso, war sidaan hala isku dhaamo xaalku ma fiicnee.”

Xaaf ayaa sheegay in dhibka ugu weyn uu maanta ka jiro nidaamka federaalka, maadaama uu maamul kasta awood is bidayo oo gobol-gobol loo sii laabanayo.

“Sidaan waxaaba ka roon in dowlad goboleedyada kaliya la ahaado oo federaalka meesha laga saaro, hadii gobol kasta uu rabo in kaligiis uu is xukumo, is-maamul goboleed hala wada noqdo, xaalku ma fiicnee towfiiqda Allaha na waafajiyo, madaxdana Allaha noo toosiyo,” ayuu hadal jeedintaan ku yiri Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Xaaf.

Ugu dambeyntii Xaaf ayaa sheegay in mucaarad uusan aheyn, waligiisna uusan mucaarad noqon, balse hadalkaani uu kala jeedo dhaliil iyo wax toosin, “Meel aan ka hadlo ayaan waayey kaligeyna shir jaraa’id ma qabanayo, marka maanta ayaan halkaan kaga faa’iideystay inaan gudbiyo farriintaan,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Axmed Ducaale Geelle Xaaf.