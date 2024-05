Xaaladda Gaza oo sii xumaatay kadib tallaabo ay qaadeen ciidanka Israel

By Jamaal Maxamed

Gaza (Caasimada Online) – Ciidamada Isra’il ayaa Sabtidi shalay sii xoojiyay duqeymaha iyo weerarada ay ka wadaan koofurta iyo bartamaha Gaza, iyada oo dhanka kalana ay soo baxayaan warar sheegaya in todobaadkaan dib loo amba-qaadi doono wadahadallada lagu raadinayo xabbad-joojin ka dhaqan gasha Marinka Gaza.

Weeraradi ugu danbeeyay ee ay ciidamada Israil ka fuliyeen Gaza shalay iyo xalay ayaa yimid, maalin kaddib marki ay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ku amartay Isra’il in ay si deg deg ah u joojiso duullaanka ay ku qaadday magaalada Rafax ee Marinka Gaza.

Israel waxay ku adkeysaneysaa in ay dooneyso in ay xididadda u siibto dagaalyahannada Xamaas, gaar ahaan beey tiri kuwa ku sugan Rafax, isla markaana ay soo badbaadiso Israa’iiliyiinta ay Xamaas iyo koxaha kale ee Falastiiniyiinta ay ku hayaan Gaza.

Hase yeeshee, weerarkeeda magaalada koofureed ee Gaza ayaa dhaliyay qeyladhaan caalami ah, oo ay bulshada caalamka uga soo horjeesatay weerarka Rafax.

Rafax oo ku taalla xadka Gaza ay la wadaagto Masar ayaa waxaa ku nool inta badan qaxootiga iyo barakacayaasha Gaza, inkasta oo ay dhawaan dib uga carareen ku dhawaad 900 oo kun oo ruux.

Waqooyiga Gaza oo ay mar kale ciidamada Isra’il dhawaan dib u galeen, kaddib marki ay halkaasi dib ugu soo laabteen dagaalyahannada Xamaas ayayey saraakiisha caafimaadku sheegeen, in duqeyn ay Isra’il Sabtidi ka geysatay ay ku dishay ugu yaraan 17 ruux oo Falastiiniyiin ah.

Isra’il waxay sheegtay in ay baareyso warka ku saabsan weerarka iskuulka.

Ilaha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 24-ki saac ee lasoo dhaafay ay ciidamada Israil dileen in ka badan 45 qof oo Falastiiniyiin ah.