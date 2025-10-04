Xamas oo ka soo jawaabtay qorshaha 20-ka qodob iyo Trump oo bixiyey amar culus

Gaza (Caasimada Online) – Xamas ayaa Jimcihii sheegtay inay aqbalayso qaar ka mid ah qodobbada ku jira qorshaha uu soo jeediyey Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si loo joojiyo dagaalka Gaza, oo ay ku jirto sii-daynta la haystayaasha, balse waxay ka baaqsatay in ay ka hadasho arrimaha cakiran sida hub-ka-dhigista, iyadoo sheegtay inay dooneyso wada-xaajoodyo dheeraad ah.
Warbixin nuqul ka mid ah oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, ayay Xamas ku soo saartay jawaabteeda ku aaddan qorshaha 20-ka qodob ka kooban ee Trump, kaddib markii madaxweynuhu uu kooxda reer Falastiin u qabtay ilaa maalinta Axadda inay aqbasho ama diiddo hindisaha.
Xamas ma aysan caddeyn inay oggolaan doonto hub ka dhigista iyo ka saarista militariga ee Gaza—waa arrin ay Israel iyo Maraykanku doonayaan balse ay Xamas horey u diidday. Sidoo kale, ma aysan oggolaan in ciidamada Israel ay si heerar ah uga baxaan Gaza, taasoo ka duwan ka bixitaanka degdegga ah oo buuxa ee ay Xamas dalbanayso.
Sarkaal sare oo ka tirsan Xamas ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in kooxdu aysan hubka dhigi doonin ilaa uu ka dhammaado gumeysiga Israel ee dhulkaas, hadalladaas oo sii caddeynaya is-mari-waaga u dhexeeya labada dhinac xilli uu dagaalku ku dhow yahay sannad-guuradiisii labaad.
Xamas oo doonaysa wada-hadallo dheeraad ah
Jawaabteeda ku aaddan qorshaha Trump, Xamas waxay sheegtay inay “mahadinayso dadaallada Carabta, Islaamka, iyo kuwa caalamiga ah, iyo sidoo kale dadaallada Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ee ku baaqaya in la soo afjaro dagaalka ka dhanka ah Marinka Gaza, is-dhaafsiga maxaabiista, (iyo) gelitaanka degdegga ah ee gargaarka,” iyo qodobo kale.
Waxay sheegtay inay ku dhawaaqayso “oggolaanshaha sii daynta dhammaan maxaabiista gumeysiga — kuwa nool iyo meydadkoodaba — sida waafaqsan qaacidada is-dhaafsiga ee ku jirta hindisaha Madaxweyne Trump, iyadoo la abuurayo shuruudaha lagama maarmaanka ah ee dhulka si loo fuliyo is-dhaafsiga.”
Balse Xamas waxay intaas ku dartay: “Xaaladdan, dhaqdhaqaaqu wuxuu xaqiijinayaa diyaar ahaanshihiisa inuu si degdeg ah, iyada oo loo marayo dhex-dhexaadiyeyaasha, u galo wada-hadallo si looga doodo faahfaahinta.”
Kooxdu waxay sheegtay inay diyaar u tahay “inay ku wareejiso maamulka Marinka Gaza guddi Falastiiniyiin ah oo madax bannaan (khubaro farsamo) oo ku saleysan is-afgarad qaran oo Falastiiniyiin ah, oo haysta taageerada Carabta iyo Islaamka.”
Xamas ayaa horey u soo bandhigtay inay sii deyn doonto dhammaan la-haystayaasha iyo inay maamulka Marinka Gaza ku wareejiso guddi kale.
Qorshaha Trump wuxuu qeexayaa xabbad-joojin degdeg ah, is-dhaafsiga dhammaan la haystayaasha ay Xamas haysato iyo maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay Israel haysato, ka bixitaanka Israel ee Gaza oo heerar ah, hub ka dhigista Xamas, iyo soo dhisidda dowlad ku-meelgaar ah oo uu hoggaamiyo guddi caalami ah.
Trump oo soo dhoweeyey jawaabta Xamas
Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo dhoweeyey jawaabta Xamas, wuxuuna ku baaqay in Israel ay joojiso duqaynta Gaza, isaga oo sheegay in wada-hadallo dheeraad ah ay durba socdaan.
“Anigoo ka duulaya bayaanka ay hadda soo saartay Xamas, waxaan aaminsanahay inay diyaar u yihiin NABAD waarta,” ayuu Trump qoray. “Israel waa inay isla hadda joojisaa duqaynta Gaza si aan la haystayaasha si nabadgelyo leh oo si degdeg ah dibadda ugu soo saarno! Hadda, aad bay khatar u tahay in taas la sameeyo,” ayuu yiri.
“Wada-xaajoodyo ku saabsan faahfaahinta ayaan durba bilownay. Tani kuma koobna Gaza oo keliya; waxay ku saabsan tahay NABAD muddo dheer la raadinayey oo ka hirgasha Bariga Dhexe.”
Horaantii Jimcihii, Trump wuxuu ka digay in “JAHANNAMO” ay ka qarxi doonto Gaza haddii Xamas ay ku guuldareysato inay saxiixdo hindisihiisa ku aaddan dhulkaas.
“Heshiis waa in lala gaaro Xamas Axadda Fiidkii marka ay saacaddu tahay LIXDA (6) P.M., ee waqtiga Washington, D.C.,” ayuu Trump ku qoray bartiisa Truth Social.
Trump wuxuu raaciyay: “Dal walba wuu saxiixay! Haddii aan la gaarin heshiiskan FURSADDA UGU DAMBEYSA ah, JAHANNAMO, oo aan cidina weligeed arag mid la mid ah, ayaa ka dillaaci doonta Xamas.”
Kaddib markii uu qorshihiisa u soo bandhigay dalalka Carabta iyo Muslimiinta asbuucii hore, Trump wuxuu Aqalka Cad ku martiqaaday Benjamin Netanyahu, halkaas oo ra’iisul wasaaraha Israel uu ku taageeray dokumentiga, isagoo sheegay inuu daboolayo yoolalkii dagaal ee Israel.
Xamas kama aysan qeybgelin wada-hadalladii horseeday hindisahan, kaasoo ku baaqaya in kooxda Islaamiga ah ee dagaallanta ay hubka dhigto, waana dalab ay horey u diidday.
Israel ayaa xirtay wadada weyn ee magaalada Gaza Khamiistii, waxayna u sheegtay malaayiin qof oo deggan inay u qaxaan koonfurta, iyadoo uga digtay inay tahay fursaddoodii ugu dambeysay ee ay kaga baxsadaan weerar ballaaran. Qaramada Midoobay ayaa si isdaba joog ah u sheegtay in aysan jirin meel ammaan ah oo Gaza ka mid ah.
“Hindisaha Madaxweyne Trump ee Gaza wuxuu furayaa fursad qaali ah. Wuxuu bixinayaa fursad ay Falastiiniyiintu ku helaan gargaar naf-badbaadin ah oo si baaxad leh loogu baahan yahay, iyo in la haystayaasha dib loogu soo celiyo guryahoodii,” ayuu yiri madaxa gargaarka ee Qaramada Midooba Tom Fletcher, bayaan uu soo saaray Jimcihii.
“Waan diyaar u nahay oo aan u heelan nahay inaan tallaabo qaadno.”
Qorshaha Trump wuxuu ku baaqayaa in gargaarka Gaza ay qeybiyaan kooxo caalami ah oo dhex-dhexaad ah iyada oo aan la faragelin, iyadoo Qaramada Midoobay ay ballanqaadday 170,000 oo tan oo metric ah oo diyaar u ah inay galaan.