Xamza oo si adag ugu jawaabay mucaaradka: Doodoodu waa ma dhaleys

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyay bandhigga waxqabadka xukuumaddiisa oo xalay lagu qabtay Muqdisho ayaa si adag ugu jawaaay xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeedo dowladda.
Xamza ayaa marka hoe shaaca ka qaaday in dadka dhaliilaya xukuumaddiisa ay rabaan in dalka lagu hayo halka uu joogo, balse aysan suuragaleynin, iyaguna ay ka go’an tahay in horay oo loo sii wado dowladnimada, si loo gaaro meel sare.
“Waagii hore waxaa nala dhihi jiray madaxweynaha iyo xukuumaddiisa dalka waxay u wadaan meel aan la garaneynin anigu berigaa waxaa iri way fiican tahay meel aydaan garaneynin ayaan idin wadnaa maxaa jira meesha aad garaneysaan waan garaneynaa waxa ay ku dambeyn jirtay” ayu yiri Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in isaga iyo madaxweynuhu ay isla jaanqadeen, isla markaana ay Sooaaliya ku hoggaamiyeen waddo cusub oo khilaaf la’aan ah, taas oo uu tilmaamtay in ay horseedday midnimo, deganaasho iyo guulaha waa wayn ee maanta la gaaray.
“Annagu wxaa rabnaa wixii hore wax ka duwana aan keeno, maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dowladdaan wadajirkeeda iyo midnimadeeda iyo daganaashaha waa arrin cusub, waana mida keentay guulahaan in la gaaro” ayuu raaciyay.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha mucaaradka ay doodu tahay mid ma dhaleys ah, isla markaana ay siyaasadda u arkaan mashuuc lacag looga soo qaato dalal shisheeye, sida uu hadalka u dhigay.
“Dadka qaar aan naqaano oo mushkilad haysato kibir shaqsi ah iyo isla waynaan oo aan shaqo la jirin dood candhoola ah oo ma dhaleys ah oo maalin walba meida-yaha lala taagnaado iyo siyaasadda oo loo qaato mashruuc dowlado shisheeye looga biil qaato yeysan idin lug goyn waxaas” ayuu mar kale yiri Xamza Cabdi Barre.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan si weyn loogu dhagan yahay Xamza iyo xukuumaddiisa, waxaana taagan guuxa muushin culus oo ay ka wadaan xubno ka tirsan Baarlamaanka, kuwaas oo maalmahan dhaqdhaqaaq ka waday Muqdisho iyo Nairobi.