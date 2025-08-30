27.9 C
Mogadishu
Saturday, August 30, 2025
Wararka

Xasan Sheekh iyo Xamza oo war kasoo saaray guusha Firdhiye iyo Abwaan

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Laascaanood (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo war kasoo saaray doorashadii maanta ka dhacday Laascaanood ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee maamulka Waqooyi Bari Cabdulqaadir Axmed Aw-cali iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Cabdirishiid Yuusuf Jibriil.

Ugu horrey. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bogaadiyey bisaylka ay muujiyeen Xildhibaannada, Guddoonka iyo musharraxiinta Madaxtinimada ee ku loollamay Waqooyi Bari Soomaaliya, isaga oo ku dhiirogeliyay tallaabada ay qaadeen.

Sidoo kale wuxuu Alle uga rajeeyey Hoggaanka la doortay in uu u fududeeyo gudashada masuuliyadda culus ee hortaalla.

“Waxaan u rajeynayaa Madaxweyne Cabdulqaadir Axmed Aw-cali iyo Kuxigeenkiisa Mudane Cabdirishiid Yuusuf Jibriil in uu ka yeelo hoggaan mideeya bulshada Waqooyi Bari, kana shaqeeya nabadda, horumarka iyo dowladnimada. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay garab istaagto dowlad-goboleedka si wadajir loogu xaqiijiyo dhammaystirka Federaaleynta” ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku adkeeyey bulshada iyo hogaanka cusub ee Dowlad-goboleedka Waqooyi Bari in ay adkeeyaan midnimada, wadajirka iyo iskaashiga, si looga gudbo caqabadaha jira loona gaaro horumar waara.

Dhankiisa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, ayaa dhambaal hambalyo ah u diray Madaxweynaha cusub ee loo doortay Dowlad Gobolleedka Waqooyi Bari, Mudane Cabdulqaadir Axmed Awcali (Firdhiye), iyo Madaxweyne Ku-xigeenka, Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, isaga oo sheegay in doorashadooda ay muujinayso biseyl siyaasadeed iyo dadaalka shacabka Waqooyi Bari ay ugu jiraan helitaanka adeeg dowladeed oo dhammeystiran.

Xamza ayaa sidoo kale xusay in xukuumaddiisa ay dadaal badan gelisay xoojinta nidaamka dowladnimada iyo horumarinta hannaanka Federaaleynta dalka maantana la gaaray miro-dhalka dadaalladaasi.

Guusha Firdhiye iyo Abwaan oo la fahamsan yahay inay lug lahayd Villa Somalia ayaa si weyn loo dareemay, waxaana durbo Laascaanood ka bilowday dabaal-degyo waawayn iyo damaashaad farxadeed.

Si kasta ha’ahaatee, tallaabadan ayaa loo arkaa fursad kale oo muhiim ah oo ay heshay Villa Somalia, maadaama maamul taabacsan ay ka aas aastay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka Waqooyi Bari oo la doortay
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved