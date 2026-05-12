27.7 C
Mogadishu
Tuesday, May 12, 2026
Wararka

Xasan Sheekh oo ka qayb-galay caleema saarka Yoweri Museveni+ Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Kampala (Caasimada Online) –  Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda caleemo-saarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Uganda Mudane Yoweri Kaguta Museveni oo lagu qabtay magaalada Kampala.

Munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa ka qayb-galay madax kala duwan oo ka socotay gobolka, hoggaamiyeyaal caalami ah iyo wufuud heer sare ah oo lagu casuumay xafladda oo markale lagu caleema saaray Museveni.

Xasan Sheekh ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Uganda, isaga oo u rajeeyey in hoggaamintiisaay dadka iyo dalka u horseedo guul, horumar iyo barwaaqo.

Sidoo kale wuxuu adkeeyey in Soomaaliya ay ka go’an tahay sii xoojinta xiriirka siyaasadeed, midka amni iyo iskaashiga kala dhexeeya Uganda, si loo xaqiijiyo nabad, horumar iyo xasillooni waarta oo ka hanaqaadda Geeska Afrika.

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka Uganda martigelinta diirran ee ay u sameeyeen wafdiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isaga oo adkeeyey muhiimadda ay leedahay sii xoojinta iskaashiga istaraatiijiga ah ee labada dal.

Waa munaasabaddii labaad ee caleema saar ee uu ka qayb-galayo Madaxweynuhu, isaa oo maalin kahor tegay tii loo qabtay Madaxweynaha dib loo doortay ee Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, taasi oo ka dhacday magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.

Madaxweynaha Soomaaliya oo u hambaleeyay dhiggiisa Geelle iyo shacabka dalka Jabuuti ayaa xusay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga walaaltinimo ee u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti.

Jabuuti iyo Uganda ayaa kamid ah dalalka taageero Soomaaliya, kana caawiya dhanka ammaanka, maadaama ay ciidamo ka joogaan gudaha dalka, kuwaas oo ka qayb-qaata howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee Al-Shabaab.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo digniin u dirtay shacabka ku dhaqan degmooyin ka tirsan Puntland
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved