Xasan Sheekh oo maanta aqbalay in mucaaradku yahay ‘madal samatabixin’

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa maanta mucaaradka u aqoonsatay koox ka badbaadineysa dalka, kadib markii ay aqoonsatay magacooda ‘Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed’ taas oo ka dhigan in guul siyaasadeed oo deg deg ay ka gaareen la kulankii Xasan Sheekh.

Mucaaradka oo dabayaaqadii bishii May ku shiray Jazeera hotel ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeeyeen in uu burburinayo dowladnimada Soomaaliya, dalkuna u baahan yahay in laga samatabixiyo, waxayna aasaaseen Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed.

War-saxaafadeedkii ay maanta Madaxtooyadu ka soo saartay shirkii Madaxweynuhu la yeeshay mucaaradkiisa ayaa lagu xusay in Madaxweyne Xasan Sheekh la kulmay ‘Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed.’

Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa aqoonsiga madashaan ee dowladda ku macneeyey inuu ka dhigan yahay in Madaxweynuhu qiray in uu dalka iyo dowladnimada galiyay xaalad adag oo u baahan in laga samatabixiyo.

Hadda Soomaaliya waa dal Madaxweynihii samatabixin lahaa uu aqbalay in isaga laga samatabixiyo, sidaas waxaa qoraya dadka falanqeeya siyaasadda.

Kulankii Madaxweynaha JFS, Guddiga Dowladda ee u xil-saaran wadahadallada iyo xubnaha Madasha Samatabixinta, waxaa la isku raacay in laga wadahadlo afar ajende oo muhiim u ah dowlad-dhiska dalka, kuwaas oo kala ah:

1-Adekeynta midnimada dalka,

2-Hanaanka dib u eegista dastuurka,

3-Amniga iyo ciribtirka argagixisada,

4-Hanaanka doorashooyinka tooska ah oo heshiis lagu yahay.