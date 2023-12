Xasan Sheekh oo maanta si cad usoo bandhigay qorshihiisa wax ka bedelka dastuurka

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha JFS Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta salaadda Jimcaha kula oogay Madaxda dalka, Masaajidka Shuhadada ee Madaxtooyada Qaranka ayaa ka hadlay dhameystirka dastuurka, hormarada la gaaray iyo halka uu marayo halganka dalka lagaga xoreynayo Khawaarijta.

Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay in dhameystirka dastuurka uu muhiim u yahay dalka, isagoo xusay in mar kasta wax laga bedeli karo dastuurka dalka, maadaama marxaladuhu ay is rogrogayaan.

“Looma dhama ma taagnaa karno walaalayaal, laakiin intii macquul ah wax kasta wadatashi waa la geli karaa,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Wuxuu sheegay in shaqada dastuurka ay hortaallo baarlamaanka, “Sameynta dastuurka, dhameystirkiisa iyo dhaqan-gelintiisa waxay hortaalla BFJS, taasi waxay ku cadahay dastuurka,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Xasan Sheekh.

Wuxuu sheegay in baarlamaanku uu heysto waqti ku filan, isla markaana cid kasta laga tala-geli doono dhameystirka dastuurka, “Sida ay u dhigan tahay shuruucda kasoo baxaysa baarlamaanka waa mid qoran ee wax qof gaar ah jecelyahay ma ahan,” ayuu yiri.

Madaxweynaha ayaa balan-qaaday in wax lala carari doono ama la la dedejinayo aysan jiri doonin, sidoo kale wuxuu u sheegay baarlamaanka iyo dadka Soomaaliyeed in dalkaan uu waqti badan ka soo lumay, isla markaana ay muhiim tahay in shuruucdiisa lagu dhameystro muddo kooban.

“Shaqada dastuurka waxaan soo bilownay markii la i doortay 2012-kii, seddax baarlamaan oo kan ku jiro ayuu soo maray iyadoo aan la dhameystirin, hadda sababta aan ka shaqeyntiisa u sii bilownay waa in dib u dhaca laga baxo oo baarlamaanka 12-aad aan lagu soo dhisin dastuur qabyo ah,” ayuu yiri madaxweynuhu.

Sidoo kale maxaxweyne Xasan Sheekh wuxuu dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay ku kalsoonaadaan baarlamaanka ay soo doorteen, “sidoo kale dadku kalsooni haku qabeen in talo ay ku yeela doonaan dastuurka, wuxuu ku soo gaari doonaa si kasta oo la awoodo, ma dhaceyso in baarlamaanka uu dhaho baarlamaanka naga dambeeya ayaa dastuurka dhameystiraya,” ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweynuhu.

Xasan Sheekh ayaa balan-qaaday in dalkaan aysan ka dhici doonin awood sheegasho dowladeed, isla markaana uu dalku ahaa doono dumuquraadi, “Ukeedada dowladeyda ma ahan cabsi gelin iyo awood sheegasho, hadana inta meel fariisano ma dhihi doono reer hebel ayaan u xayiranahay,” ayuu yiri.