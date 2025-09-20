Xildhibaanno shaaciyay in la afduubtay BF kadib tallaabadii Xasan Sheekh

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada la baxay Golaha Samatabixinta oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa ka haday dib u dhaca ku yimid furitaanka Kalfdhigga 7-aad ee Baarlamaanka, kadib markii ay soo korortay cabsi soo wajahday madaxweyne Xasan Sheekh.
Kalfadhiga Baarlamaanka oo qorshuhu ahaa inuu furmo maanta ayaa baaqday, waxaana lagu wadaa in la furo 29-ka bishan September. Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa loo diray farriin lagu wargelinayo in dib u dhacay furitaanka kalfadhiga.
Intaas kadib qaar kamid ah xildhbaannada, gaar ahaan kuwa la magac baxay Golaha Samatabixinta Qaranka ayaa sheegay in Baarlamaanka Soomaaliya uu afduuban yahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna si cad u diideen inuu sii xirnaado golaha.
“Waxaa ayaan darro ah in si lamid ah Kalfadhiggii 6aad ee ku dhamaaday waxqabad la’aanta kulamadii kalfadhigaasna ay u baaqdeen farogelin kaga imaaneysay guddoonka Baarlamaanka iy laanta fulinta, haddana Kalfadhiga 7aad muddo hal bil ah uu weli u xiran yahay sabab aan maangal ahayn” ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen xildhibaannadu.
Sidoo kale, waxa ay guddoonka ku eedeeyay inuu jabiyay dastuurka iyo xeer hoosaadka Baarlamaanka ee horay loogu dhaariyay, isla markaana uu ku milmay xukuumadda.
Golaha Samatabixinta Qaranka ayaa sidoo kale farriin u diray ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo ay u sheegeen in Baarlamaanka ay xireen Xasan Sheekh iyo Aadan Madoobe, sida ay ku shaaciyeen bayaankooda.
“Haddaba xildhibaannada Golaha Samata-Bixinta Qaranku waxay bulshada Soomaaliyed, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo beesha caalamka la wadaagayaan in Baarlamaankii ummadda Soomaaliyeed uu u xiran yahay Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo iyo guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe” ayaa mar kale lagu yiri warsaxaafadeedka.
Dib u dhacan ayaa imanaya xilli uu Madaxweynaha Soomaaliya toos ula hadlay Guddoonka Baarlamaanka, isagoo ka codsaday in dib loo dhigo furitaanka kalfadhiga 7-aad oo maanta furmi lahaa.
Sida uu dhigayo qodobka 90-aad ee Dastuurka KMG ah, Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa furaya kalfadhiga Baarlamaanka, taas oo waajib ka dhigaysa ka-qaybgalka Madaxweyne Xasan Sheekh, uuna khudbad ka jeediyo furitaanka kalfadhiga.
Xogaha la helayo ayaa tilmaamaya in culeys madaxweynaha uga imanaya dhanka xildhibaanada mucaaradka uu soo foodsaaray, taas oo laga cabsi qabo inay Firinbi ku yeeriyaan inta ay socoto hadal jeedintiisa. Tan ayaa loo sababeynayaa koror xad dhaaf ah oo ku yimid tirada xildhibaanada mucaaradka ah oo abaabul xooggan waday maalmahan.
Arrimahaan ayaa imanaya xilli uu weli jiro guuxa mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, kaas oo ay kordheen mudaneyaasha wada, lagana cabsi qabo in xildhibaanada kulanka koowaadba ay gudoonka ku wareejiyan liiska xubnaha saxiixay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda.