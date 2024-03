XOG: Madaxweyne Xasan oo la wareegay galka weerarkii SYL iyo xogtii u dambeysay

By Asad Cabdullahi Mataan

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wareegay galka weerarkii hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay saacado badan ka dhex dagaalameen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab.

Weerarkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa lagu qaaday hoteelka SYL oo kamif ah hoteellada ku yaalla xayndaabka Madaxtooyada Soomaaliya ee aadka loo ilaaliyo, waxaana ku dhaawacmay saddex qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 30 kale.

Madaxweyne Xasan oo aad u daneynaya kiiskan ayaa waxa uu tegay xarunta Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA, isaga oo goobjoog u noqday baaristii ugu horreysay ee kaamirooyinka ee lagu ogaanayay halka ay kasoo gudboon maleeshiyaadkii weerarka fuliyay.

Madaxweynaha ayaa isha saaray goobihii ay soo gudbeen maleeshiyaadkaasi iyo gawaaridii ay wateen, oo ay kamid ahaayeen baraha kontorool ee laga ilaaliyo xarunta Madaxtooyada Qaranka oo ah hoyga uu degan yahay madaxweynaha.

Sida ay tibaaxayaan xogaha aan helayno, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda la wareegay galka baarista ee weerarkaasi, waxaana baaristaasi qeyb ka ah xubnaha ugu muhiimsan hay’ddaha amniga, sida Taliska Nabad-sugida iyo Sirdoonka Qaranka, booliska iyo saraakiil ka tirsan ciidanka ilaaladda Madaxtooyada Qaranka.

Xasan ayaa muuqata inuu aad ugu howlan yahay sidii looga mira-dhalin lahaa baarista weerarkii Khamiistii, oo kusoo aaday xilli caasimada looga adkaaday kooxda Al-Shabaab, ayna bilihii dambe daganeyd xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho.

Madaxweynaha ayaa la sheegaya in uu rabo in tallaabo sharci ah laga qaado qof kasta oo ku lug lahaa illaa maxkamaddna la horgeeyo, si aysan usoo laaban ku dhiirashada in Shabaab mardambe loo fududeeyo weerar iyo qaraxyo.

Weerarkan ayaa fajiciso noqday maadaama ay rag hubeysan iyo gawaari qaraxyo ku raran yihiin ay ka gudbeen kontoroolo aad loo ilaaliyo, ayna adag tahay in qof caadi ah ka gudbo, maadaama lagu gooyo halkaasi aqoonsi dowladeed.

Tan iyo markii uu dhacay weerarkan ayaa waxaa isa soo taraya tuhunnada laga qabo inay fududeeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka, ayada oo Jimcihii lasoo xiray saraakiil iyo askar ka tirsan kuwii ku qornaa haweenkaasi kontoraallada laga ilaaliyo Madaxtooyada ee ay kasoo gudbeen maleeshiyaadka weerarka fulisay.