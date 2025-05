Xog: Saciid Deni oo qabanaya shirweyne xasaasi ah, xilli uu diiday kii Villada

By

Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa ka baaqday shir uu iclaamiyay Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho, ayaa qorsheynaya qaban-qaabada shirweyne kale.

Shirka Golaha Wadatashiga oo muhiim u ahaa wadatashiga siyaasadeed ee dalka, ayaa lagu waday in ay ka soo qeyb-galaan madaxda dowlad-goboleedyada, balse Madaxweyne Deni ayaa si cad u diiday in uu ka qeyb-galo.

Madaxweyne Deni ayaa qaar kamid ah mas’uuliyiinta dowladdiisa u sheegay in uusan Muqdisho u safrayn, isagoo beeniyey wararka sheegaya in cadaadis uga yimid beesha caalamka si uu uga qeyb-galo shirkaasi. Wuxuu tilmaamay in aysan jirin wax qorshe ah oo uu Muqdisho ugu ambabaxayo.

Sida ay sheegayaan illow wareedyo ka agdhaw madaxweynaha, Deni ayaa bedelkii shirka Muqdisho bilaabay qaban-qaabada shir kale oo uu isagu wado, kaasoo ku saabsan badbaadinta Soomaaliya.

Shirkaas ayaa la filayaa inuu ka dhaco magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, waxaana uu noqonayaa mid la doonayo in lagu dhiso isbahaysi siyaasadeed oo cusub.

Shirka uu wado Madaxweyne Deni ayaa loogu yeerayaa dhammaan siyaasiyiinta mucaaradsan Villa Somalia, xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ah, iyo sidoo kale madaxda dowlad-goboleedka Jubaland. Tani waxay muujinaysaa inuu Madaxweyne Deni doonayo inuu horkaco hannaan kale oo siyaasadeed oo lid ku ah dowladda dhexe.

Arrintan ayaa si weyn u muujinaysa kala aragti duwanaanta u dhaxaysa Villa Somalia iyo Puntland, iyadoo sidoo kale tilmaamaysa xiisadda sii kordheysa ee u dhaxeysa dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad-goboleedyada. Waxaa la saadaalinayaa in shirka Garoowe uu noqon karo mid saamayn ku yeesha jihada siyaasadeed ee Soomaaliya.