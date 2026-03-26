29.9 C
Mogadishu
Thursday, March 26, 2026
Wararka

Xogta heshiis cusub oo ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Spain

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Madrid (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya iyo Spain ayaa maanta kala saxiixday heshiis cusub kadib kulan muhiim ah oo magaalada Madrid ku yeesheen Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Cali Maxamed Cumar iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Spain, Diego Martínez Belío.

Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah oo muhiim u ah labada dal, kuwaas oo ay ka mid yihiin amniga, horumarinta dhaqaalaha, arrimaha badda, dhalinyarada, iyo iskaashiga dhinacyada caalamiga ah.

Labada dhinac ayaa isla gartay in la xoojiyo wada-shaqeynta si loo gaaro danaha wadajirka ah.

Dowladda Spain ayaa soo dhoweysay horumarka ay Soomaaliya ka sameyneyso dhinacyada dib u dhiska, amniga iyo xasilinta, iyadoo bogaadisay dadaallada dowladda federaalka ee ku aaddan dhismaha hay’adaha dowladda iyo la dagaallanka kooxaha argagixisada.

Dhankeeda, dowladda Soomaaliya ayaa muujisay sida ay uga go’an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ku saleysan danaha qaran, iyadoo Spain ku tilmaamtay saaxiib muhiim ah oo ka tirsan Midowga Yurub.

Intii uu socday kulanka, labada mas’uul ayaa si rasmi ah u kala saxiixday heshiis is-afgarad (MoU) oo ku saabsan wada-tashiyada siyaasadeed, kaas oo dhidibada u aasaya hannaan joogto ah oo wada hadal iyo isfaham siyaasadeed ah.

Heshiiskan ayaa la filayaa inuu sahlo kulamo joogto ah oo ay yeeshaan mas’uuliyiinta labada dal, isla markaana kor loogu qaado iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.

Sidoo kale, heshiiskan ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka laba geesoodka ah, isla markaana ka tarjumaya doorka sii kordhaya ee Soomaaliya ku leedahay saaxadda caalamka, gaar ahaan ka mid ahaanshaheeda Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Horumarkan cusub ayaa qeyb ka ah dadaallada ay Soomaaliya ku ballaarineyso xiriirrada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka Yurub iyo guud ahaan beesha caalamka, xilli ay dowladda federaalka dadaal ugu jirto soo jiidashada maalgashi iyo taageero caalami ah.

QORAALKII HORE
Guddiga doorashooyinka K/Galbeed oo shaaciyay jadwalka soo xulista xildhibaannada
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved