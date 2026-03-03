28.9 C
Mogadishu
Tuesday, March 3, 2026
Wararka

Xogta qarax khasaare gaystay oo maanta ka dhacay Muqdisho

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah faahin dheeri ah ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay xaafaddda Buula Xuubey ee degmada Wadajir, kaas oo gaystay khasaare kala duwan, sida ay innoo xaqiijiyeen goobjoogayaal.

Qaraxa oo ahaa nooca miinada ee baabuurta lagu dhajiyo ayaa la sheegay in lagu xiray gaari uu leeyahay sarkaal ka tirsan ciidanka dharcadda ee NISA, xilli uu marayay xaafadda Buula Xuubey, halkaas oo ku dhow garoonka Muqdisho.

Wararka ayaa sheegaya in sarkaalka uu noqday dhaawac halis ah, waxaana waxyeellada ugu daran ay kasoo gaartay qaybaha dambe ee jirkiisa. Waxaa kale oo burbur xooggan uu soo gaaray gaariga oo ahaa Land Cruiser Surf ah.

Sidoo kale, waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo gurmad deg-deg ah u sameeyay sarkaalka la qarxiyay, iyaga oo dhaawiciisa ula cararay mid kamid ah goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho.

Ciidanka ayaa sidoo kale sameeyay baaris, balse ma jirto illaa iyo hadda cid ay usoo qabteen falkaasi qaraxa ah ee lagu beegsaday sarkaalka ka tirsan NISA.

Ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay hay’adaha amniga ee dowladda Soomaaliya, kaas oo ku aaddan qaraxa iyo howlgalka xigay intaba.

Weerarkan ayaa kusoo aadayo, xilli muddooyinkii u dambeeyay ay daganeyd xaaladda ammaan ee Muqdisho, waxaana gabi ahaan laga tirtiray xubnihii amniyaadka Al-Shabaab ee dilalka iyo qaraxyada ka gaysan jiray caasimada.

Guushaan amni ayaa ku timid, kadib qorshe amni oo ay la timid dowladda Soomaaliya, kaas oo hirgalay, isla markaana looga nastay falalkii amni darrada ee horay uga dhici jiray inta badan degmooyinka gobolka Banaadir.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Swan oo la kulmay Dhuxulow kadib cabashadii Puntland + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved