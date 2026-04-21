Xogta weerar lagu qaaday dhaqaatiir ka timid Calmiskaad + Khasaaraha

Boosaaso (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar gaadmo ah oo ay kooxda Daacish ku qaaday gaari Ambalaas oo dhaqtar iyo kalkaaliyeyaal ay la socdeen, kaas oo lagu weeraray deegaanka Daraymadoobe ee togga Jaceel, xilli uu kasoo laabtay buuraha Calmiskaad.
Gaariga Ambalaasta ayaa soo qaaday askar ku dhaawacantay weerar habeen ay kooxda ku qaaday askar ka tirsan ciidanka Puntland oo ku sugnaa deegaanka Dhaadaar, halkaas oo lagu fashiyay weerarka, sida ay sheegtay Puntalnd..
Wararka ayaa sheegaya in weerarka dhabagalka ah kadib la waayay dhaqtarkii la socday baabuurka, waxaana la helay maydka askari ka tirsan ciidamada Puntland, halka lasoo wariyay in askartii kale ay ka badbaadeen weerarka.
Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca Puntland oo ku aadan weerarkan waxaana go’an is-gaarsiinta taas oo sii adkeysay xaaladda iyo in xog sugan laga helo goobta maadaama ay dhuumaaleysi ku joogaan xubnaha Daacish.
Weerarada kooxda ayaa maalmahan kusoo badanayay buuraha Calmiskaad, waxaana inta badan khasaare uu kasoo gaaraa ciidanka ku safra deegaannadaas.
Puntland ayaa horay u sheegtay inay soo afjartay Daacish, balse meelaha qaar dagaalyahannadeeda ay ku joogaan firxad, ayna ka daba tegi doonaan si looga hortago weeraradooda.
Inta ay socdeen howlgallada waxaa gacanta lagu dhigay dagaalamayaal u badan ajaaniib oo ay horay usoo bandhigeen ciidamada difaaca Puntland.