Xukun dil ah oo lagu riday wasiirkii hore ee beeraha dalka…

Beijing (Caasimada Online) – Maxkamad ku taalla magaalada Wenzhou ee dalka Shiinaha ayaa ku dhawaaqday xukuno culus oo lagu riday xubno ka tirsan qoyska Ming, kuwaas oo lagu helay dambiyo la xiriira burcadnimo iyo falal sharci-darro ah oo laga fuliyay gudaha Myanmar.
Sida ay shaacisay warbaahinta gudaha Shiinaha, gaar ahaan telefishinka CCTV, 39 xubnood oo ka mid ah qoyskaasi ayaa la horgeeyay maxkamad, kuwaas oo dhammaantood lagu helay dambiyo kala duwan.
Xubnahaasi waxaa horey gacanta ugu soo dhigay dowladda Myanmar, kuwaas oo sanadkii 2023 si rasmi ah ugu wareejisay dowladda Shiinaha, taas oo horseeday in si deg-deg ah loo bilaabo dacwad ka dhan ah.
Warbixin lagu daabacay wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa lagu sheegay in kooxdan ay ka qayb qaateen nidaamyo dambiyeed oo abaabulan, kuwaas oo sababay khasaare dhaqaale iyo amni oo ballaaran, gaar ahaan gudaha Myanmar.
Dhanka kale, maxkamad ku taalla magaalada Changchun ee gobolka Jilin ayaa ku riday Tang Renjian, wasiirkii hore ee Beeraha iyo Horumarinta Miyiga, xukun dil ah oo dib loo dhigay muddo laba sano ah, kaddib markii lagu helay musuqmaasuq baahsan.
Go’aanka maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay in Tang laga xayuubiyay dhammaan xuquuqdiisii siyaasadeed inta uu nool yahay, halka hantidiisii la wareejiyay khasnadda dowladda.
Sidoo kale xukunka Tang wuxuu qayb ka yahay olole ballaaran oo dowladda Shiinaha ku qaaday masuuliyiin iyo saraakiil lagu eedeeyay musuq-maasuq, arrintaas oo Madaxweyne Xi Jinping uu si gaar ah diiradda u saaray, sida ay baahisay The Guardian.
Sida ku xusan sharciga Shiinaha, xukunka dilka ah ee dib loo dhigo wuxuu badanaa isu beddelaa xabsi daa’in, haddii qofka lagu xukumay aanu ku kacinin falal kale oo dambiyeed muddo laba sano gudahood. Waxaa kaloo suuragal ah in xukunka hoos loo dhigo haddii uu muujiyo edeb iyo dhaqan wanaagsan.
Si kastaba, falalkan iyo xukunadan culus ayaa muujinaya sida Beijing ay ugu dadaaleyso in ay xoojiso sharciyeynta iyo ka hortagga dambiyada abaabulan ee ka baxsan xudduudaheeda, isla markaana ay sii waddo dagaalka ka dhanka ah musuq-maasuqa gudaha dalka.
Dhacdadan ayaa soo jiidatay dareenka bulshada caalamka, iyadoo falanqeeyayaal siyaasadeed iyo sharci ay sheegeen in Shiinaha uu isku dayayo in uu isku muujiyo awood sharciyeed oo aan ku koobneyn xudduudihiisa, isla markaana uu farriin adag u dirayo kooxaha dambiyada abaabulan iyo masuuliyiinta musuq-maasuqa lagu eedeeyo.