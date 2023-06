Puntland oo ku dhowaaqday arrin sii hurineysa xiisadda Garoowe

By Jamaal Maxamed

Garoowe (Caasimada Online) – Wasiirka warfaafinta xukuumadda Puntland, Maxamuud Caydiid Dirir oo war cusub soo saaray ayaa ka hadlay doorashada madaxtooyada, taas oo uu weli ka taagan yahay muran u dhexeeya xukuumadda iyo xubnaha mucaaradka ah.

Wasiirka ayaa sii xoojiyay hubanti la’aanta ka jirta xilliga ay dhaceyso doorashada madaxweynaha oo mucaaradka ay doonayaan in aysan dhaafin sideeda January.

Dirir ayaa si cad u sheegay in doorashada madaxtooyada ay qaban doonaan, xilligii ay iyagu u gartaan inay ku dhacdo, taas oo uga sii dareysa xiisadda haatan taagan.

Sababta ayaa waxa uu ku sheegay in aysan doonin in dib loogu laabto doorasho hannaan qabiil ah, balse go’aankooda uu yahay in nidaamkaas laga guuro, lana aado xisbiyada.

“8 january, 24 sano ayaa qabiil wax lagusoo dooranayay. War qabiilka waa laga gudbay. Qofkii qabiil doonaya baadiyaha ha gudbo,” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland.

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dhinacyada haatan kasoo horjeeda xukuumadda Puntland ay yihiin kuwa diidan horumarinta doorashooyinka, isaga oo ku eedeeyay inay rabaan in dib loogu laabto doorashadoo hore ee nidaaka qabiilka, sida uu hadalka u dhigay.

Dhanka kale, arrintan ayaa muujineyso damaca madaxweyne Deni ee ku aadan inuu sameysto muddo kororsi horleh, ugana shaqeeyo doorasho uu ku soo laaban karo, balse waxa uu la kulmayaa cadaadis xoogan iyo jawaabo adag oo uga imaanaya mucaaradka.

Si kastaba, hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo weli xiisad kacsan ay ka taagan tahay Garowoe oo todobaadkii hore ay ku dagaalameen labada.

Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana weli dhaq-dhaqaaq ciidan laga dareemayaa Garoowe, inkastoo dadaallo xoogan ay wadaan Isimada Puntland.