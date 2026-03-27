Xuutiyiinta oo markii ugu horreysay ka soo hadlay dagaalka Iran iyo qorshahooda

Sanca (Caasimada Online) — Hoggaamiyaha kooxda Xuutiyiinta Yemen, Cabdulmaalik Al-Xuuti, ayaa Khamiistii shaaca ka qaaday in dhaqdhaqaaqiisu uusan “dhex-dhexaad ka ahayn” dagaalka ba’an ee haatan u dhexeeya Iiraan, Mareykanka iyo Israa’iil, isagoo bixiyay digniin kulul oo ah in kooxdiisu ay qaadi doonto tallaabooyin milateri haddii xaaladaha isbeddelaya ee gobolku ay sidaas qasbaan.
Khudbad uu jeediyay oo laga baahiyay telefishinka Al-Masirah ee ay kooxdu maamusho, ayuu Al-Xuuti ku yiri: “Annagu ma nihin dhex-dhexaad, balse mowqifkeennu wuxuu salka ku hayaa inaan ka tirsannahay diinta Islaamka iyo ummadda Islaamka.”
Wuxuu intaas ku daray in isbeddel kasta oo ka dhaca fagaaraha dagaalka lagaga jawaabi doono mowqif milateri haddii loo baahdo, si la mid ah wareegyadii dagaal ee hore.
Hoggaamiyaha ayaa ku dooday in duqeymaha wadajirka ah ee Mareykanka iyo Israa’iil ay ku hayaan Iiraan ay si weyn u dhaawaceen danihii dhaqaale ee dalalka caalamka, isla markaana ay wiiqeen amniga iyo xasilloonida gobolka, isagoo weeraradaas ku sifeeyay kuwo “aan qiil lahayn.”
Wuxuu intaas raaciyay in isbeddelladii gobolka ka dhacayay sanadihii la soo dhaafay ay si cad u muujinayaan in Washington iyo Tel Aviv ay ka shaqeynayaan hirgelinta “qorshe Sahyuuniyadeed” oo lala beegsanayo dhammaan dalalka gobolka, ujeeddaduna ay tahay in la beddelo Bariga Dhexe, lana abuuro wax uu ugu yeeray “Israa’iil-ta Weyn” (Greater Israel).
Kooxda Xuutiyiinta, oo taageero xooggan ka hela xukuumadda Iiraan, ayaa gacanta ku haya inta badan gobollada Yemen, oo ay ku jirto caasimadda Sanca, tan iyo sanadkii 2014-kii.
Kooxdan ayaa horay u qaadday weeraro isugu jira gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) oo ay la beegsadeen gudaha Israa’iil iyo maraakiibta ganacsiga ee maraya Badda Cas.
Tallaabooyinkaas ayay ku tilmaameen aargoosi ka dhan ah duullaanka dhiigga badan uu ku daatay ee Israa’iil ay ku qaadday Marinka Gaza, kaas oo galaaftay nolosha in ka badan 72,000 oo qof tan iyo bishii Oktoobar 2023.
Digniintan ayaa imaanaysa xilli Mareykanka iyo Israa’iil ay sii wadaan olole duqeymo xagga cirka ah oo ka dhan ah Iiraan, kaas oo bilowday 28-kii bishii Febraayo. Weeraradaas ayaa ilaa iyo haatan dilay in ka badan 1,340 qof, kuwaas oo uu ku jiro Hoggaamiyihii Sare ee Iiraan, Aayatullaahi Cali Khamenei.
Iiraan ayaa dhankeeda uga jawaabtay duqeymo aargoosi ah oo isugu jira diyaaradaha drones-ka iyo gantaallo lala beegsaday Israa’iil, Urdun, Ciraaq, iyo waddamada Khaliijka ee martigeliya saldhigyada milateri ee Mareykanka.
Weeraradaas aargoosiga ah ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid kaabayaasha dhaqaalaha ah, iyagoo si weyn u carqaladeeyay suuqyada caalamka iyo isku-socodka duulimaadyada hawada.