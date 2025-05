Yaa fuliyey duqeyntii lagu laayey Macawiisleyda? – Ma ahan ciidamada Mareykanka

Muqdisho (Caasimada Online) – Weerar diyaaradeed oo dhimasho sababay kana dhacay bartamaha Soomaaliya 18-kii May ayaa dhaliyay jahawareer iyo walaac kadib markii ciidanka Mareykanka uu beeniyay inuu wax howlgal ah ka fuliyay Soomaaliya maalintaas, taasoo su’aalo ka dhalisay cidda laheyd diyaaradda iyo cidda mas’uulka ka ahayd weerarka.

Duqeynta ayaa sida la sheegay ku dhacday ciidamo Macawiisley ah, kuwaasoo ku sugnaa agagaarka deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan 12 dagaalyahan ayaa lagu dilay, sida ay sheegeen ilo maxalli ah. Maleeshiyada Macawiisleyda oo door muhiim ah ku leh dagaalka lagula jiro kooxda al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida, ayaa halkaas ka wada hawlgallo ay la socdaan ciidamada dowladda.

Warar deegaanka laga helay ayaa tilmaamaya in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay si khaldan u beegsatay dagaalyahannada ka soo horjeeda al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto dowlad ama ciidan illaa hadda sheegtay masuuliyadda weerarka.

Bayaanka Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) oo lasoo saaray caawa ayaa lagu caddeeyay in duqeymo ay ka fuliyeen 17-kii May, meel ku dhow deegaanka Mabaax oo qiyaastii 200km u jirta magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu beegsaday dagaalyahanno al-Shabaab ah. AFRICOM ayaa si cad u sheegay inuusan wax weerar ah fulin maalintii xigtay, 18-kii May.

“Anagoo la kaashanayna dowladda federaalka Soomaaliya, AFRICOM wuxuu 17-kii May qaaday duqeymo cirka ah oo ka dhan ah al-Shabaab,” ayaa lagu yiri bayaanka. “Si loo ilaaliyo amniga howlgalka, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan cutubyada iyo qalabka la adeegsaday lama shaacin.”

AFRICOM ayaa sidoo kale sheegay in al-Shabaab weli tahay khatar dhab ah oo soo wajahda ciidamada Mareykanka iyo saaxiibadooda gobolka, iyadoo hoosta ka xarriiqday muhiimadda iskaashiga ay la leeyihiin ciidamada Soomaaliya si loo wiiqo awoodda kooxda.

Jiritaanka weerar aysan jirin cid sheegatay ayaa dhalisay su’aalo degdeg ah: Yaa fuliyay weerarka? Ma bartilmaameed ayaa si khaldan loo aqoonsaday? Maxaa nidaam amni ah oo la adeegsadaa si looga hortago in khaladaad noocan oo kale ah ay soo noqdaan?

Dhowr dal oo shisheeye ah — oo ay ka mid yihiin Turkiga, Imaaraadka Carabta, iyo Itoobiya — ayaa la ogyahay in ay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gudaha Soomaaliya, badanaa iyagoo la shaqeynaya dowladda. Si kastaba, midkoodna ma aysan soo saarin wax war ah oo ku saabsan weerarkaas.

Iyadoo aysan jirin wax qirasho rasmi ah, ayna sii kordhayaan walaacyada shacabka iyo siyaasiyiinta, cadaadis ayaa saaran dowladda federaalka iyo xulafadeeda caalamiga ah in ay baaraan dhacdada una soo bandhigaan natiijo cad.