Xisbiga Shariif oo digniin culus kasoo saaray tallaabooyin ay qaaday DF

Muqdisho (Caasimada Online) – Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si xooggan u cambaareeyay tallaabooyinka ay maalmaahan qaadeysay dowladda ee burburinta dhulalka danta-guud iyo xarig oo gaystay wariyeyaal iyo shaqsiyaad ku howlanaa arrimaha siyaasadda ee dalka.
Warsaxaafadeed uu soo saaray Himilo Qaran ayaa si gaar ah looga hadlay dhacdooyinkii ugu dameeyay ee magaalada Muqdish, iyadoo xisbigu sheegay inay ka hor imaanayaan dastuurka dalka iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed, wuxuuna u digay madaxda dowladda fedeaalka, gaar ahaan laanta fulinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
“Xisbiga Himilo Qaran wuxuu si adag u cambaareynayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Magaaladda Muqdisho kuwaas oo dhammaantood kahor imaanaya dastuurka dalka iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed islamarkaana dhaawacaya dowladnimada” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka kasoo baxay Himilo Qaran.
Xisbiga Himilo Qaran ayaa si adag u cambaareeyay dilkii Cabdulaahi Cabdi Raage loogu gaystay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, kaas oo ahaa dhalinyaro ah oo ay dileen ciidanka ammaanka.
Sidoo kale wuxuu xisbigu ka horyimid falkii lagu rasaaseeyay shacab isugu baxay gudaha degmada Yaaqshiid oo ka cabanayay dhul boob ay sheegeen in lagu haayo guryahooda.
“Xisbigu wuxuu uga digayaa madaxda laanta fulinta ee xukuumadda federaalka ah in ciidanka ammaanka loo adeegsado cabburinta, dilka iyo barakicinta bulshada danyarta ah” ayaa mar kale lagu yiri bayaanka.
Dhinaca kale, waxaa qoraalka looga hadlay xarigga ay la kulmayaan wariyeyaasha iyo cabburin uu xisbiga tilmaamay in lagu hayo warbaahinta xorta ah ee magaalada Muqdisho.
“Xisbiga Himilo Qaran wuxuu ku baaqayaa in si deg-deg ah xorriyadiisa loo siiyo muuqaal duube Wariye Cabdulaahi Maxamed Cali oo ka tirsan Telefishinka Himilo” ayaa la raaciyay.
Indhowaanahan dowladda dhexe ayaa wadday howlo burburin ah, waxaana lagu kala baxay xaafado dhowr ah oo ku yaalla caasimada, iyada oo arrintan ay dhalisay xiisad xooggan.