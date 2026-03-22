Aadan Madoobe oo u yeeray odayaasha Koonfur Galbeed kadibna…

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo haatan Muqdisho ka bilaabay dhaq-dhaqaaq la xiriira xaaladda Koonfur Galbeed ayaa xalay kulan la yeeshay odayaasha dhaqaanka ee maamulkaasi.

Aadan Madoobe oo ay kulankan ku wehliyeen wasiirro iyo xildhibaanno kasoo jeeda deegaanka ayaa waxaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Koonfur Galbeed ay kala hadleen xaaladda ka taagan deegaanada maamulkaasi, maadaama ay xaaladda faraha ka baxday dagaalana ay ka socdaan.

Ugu horreyn odayaasha dhaqanka ayaa guddoomiyaha la wadaagay xaaladaha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo sida ay muhiim u tahay in xal waara laga gaaro xaaladaha ka taagan deegaanadaasi.

Dhankiisa Sheekh AadanMadoobe ayaa odayaasha uga mahadceliyey kaalintooda ku aadan horumarka deeganadaasi, isagoo kula dardaarmay in ay sii dardargeliyaan kaalintooda adkeynta dowladnimada iyo horumarinta deegaanada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.

Aadan Madoobe oo isku dayay inuu tego Baydhaba ayaa is-hortaag waxaa ku sameeyay maamulka Lafta-gareen, iyadoo hawada laga soo celiyay diyaarad sidday wafdi hordhac u ahaa iyo ciidamo ka mid ah ilaaladiisa, taas oo keentay in ay sii kala fogaadaan Dowladda Federaalka iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya.

Kulankan ayaa kusoo aadayo, iyada oo xiisadda Muqdisho iyo Baydhaba ay isku rogtay gacan ka hadal, kadib dagaallo culus oo ka dhacay degmooyin iyo deegaanno ka tirsan maamulkaasi, waxaana weli xaaladdu tahay mid kacsan.

Si kastaba, ha’ahaatee arrimahan ayaa muujinaya in loollanka siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed uu galay marxalad cusub oo aad u xasaasi ah, maadaama la sheegayo in ciidamada iyo saraakiisha dowladda ay diyaar u yihiin in ay tallaabo kasta qaadaan, si loo xaqiijiyo qorshayaasha dowladda dhexe.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

