Ajaaniib u socotay Al-Shabaab oo dhexda laga qabtay

By Jamaal Maxamed

Nairobi (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya oo howgla ka sameeyay gobolka Waqooyi Bari ayaa gacanta kusoo dhigay laba ajaaniib ah oo u socday deegaanada Al-Shabaab, si ay ugu biiraan, ugana barbar dagaalamaan kooxdaasi.

Raggan ayaa Arbacadii lagu qabtay meel dhexe, gaar ahaan agagaarka magaalada Gaarisa, ayaga oo doonayay inay usoo gudbaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Jilib.

Laamaha ammaanka Kenya ayaa magacyadan raggan ku kala sheegay Cabdiraxmaan Shaffi Mkwatili oo 25 jir ah iyo Sadam Jafari Kitia oo 30 jir ah, kuwaas oo kasoo jeeda dalka Tanzania.

Sidoo kale wuxuu boolisku shaaciyay in raggan ay wateen buug lagu qoray luqadda Sawaaxiliga oo ay u adeegsanayeen inay ku hagaan dhaqdhaqaaqooda Tanzania illaa Jilib oo ay ka taliso kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta dalalka Soomaaliya iyo Kenya.

Booliisku wuxuu intaasi kusii daray in dadka la qorayo ee u safraya in ay ku biiraan Al Shabaab ama kooxda kale ee Daacish la siiyo hab-raacyo safar oo ay uga fogaanayaan isgaarsiinta inta ay jidka ku jiraan, si ay uga taxadaraan in laga shakiyo ama la qabto.

Xarigga Cabdiraxmaan Shaffi iyo Sadam Jafari ayaa kusoo aadayo, ayada maalmo kahor sidan oo kale saddex ajaaniib ah oo u dhalatay dalka Tanzania laga qabtay aagga magaalada Gaarisa, kuwaas oo kala ahaa Abdul Saif Salimu, Zuberi Ngare Mtondoo, iyo Seif Abdalla Juma, waxaana lagu eedeeyay inay ku socdeen dhanka kooxda Al-Shabaab.

Sidoo kale waxaa ka horreeyay muwaadin kale oo u dhashay dalka Uganda oo isna dhawaan lagu xiray magaalada Liboi, isagoo kusoo jeeday gudaha Soomaaliya.

Arrimahan ayaa kusoo aadayo, ayada oo todobaadyadii u dambeeyay ay xoogaga Shabaab kordhiyeen weerarada ay ku hayaan Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi.