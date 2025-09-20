Ciidanka DF oo dul tegay meydadkii ugu badnaa oo Shabaab ay ku aaseen…

Ceeldheer (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal culus oo ay maanta ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen duleedka fog ee degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay dhawaan soo weerareen Al-Shabaab, balse lagu jabiyay dagaal adag oo ka dhacay gudaha degmadaasi.
Howlgalkan ayaa ciidamadu waxa ay ku gaareen deegaanno iyo tuulooyin fog fog oo dhaca miyiga degmada Ceeldheer, halkaas oo ay kusoo arkeen raadadkii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab.
Gaashaanle Aadan Maxamed Faarax oo kamid ah saraakiisha kumaandooska Gorgor ee howlgalka sameysay ayaa sheegay inay dul tageen maydad ay Al-Shabaab ku aaseen aagga ay gaareen iyo goobo ay ku daaweysteen dhaawacyadii ay kala soo carareen Ceeldheer.
“Waxaan sameynay howlgal ballaaran oo aan ugu talagalnay qorshayaan ciidanka, kaas oo aan horay loo sii shaacin agagaarada aan soo marnay waxaa daadsan raadadkii cadowga dhaawacyadiisii iyo maydad ay halkan ku aaseen, waxaan kaloo aragnay baraagadihii ay biyaha ka cabeen, annaga oo kaashaneyna dadka deegaanka” ayuu yiri Aadan Maxamed.
Sidoo kale, wuxuu farriin u diray bulshada deegaanka, isaga oo ugu baaqay iny qaataan doorkooda, ayan la shaqeeyeen ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan halkaasi.
Ujeedka howlgalladan ayaan ah in sare loo sii qaado gulufka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, si looga hortago inay soo abaabulaan weeraro kale.
Waxaa kale ood degmada Ceeldheer ku sugan saraakiil sar sare oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka dhulka ee Xoogga dalka Jeneral Sahal Cadbullahi Cumar (Khaalid), kuwaas oo dhiiragelinaya ciidamada jabiyay Khawaarijta ee ku sugan furimaha hoe.
Khasaaraha dhimashada ee Shabaab lagu gaarsiiyay Ceeldheer ayaa illaa 70 xubnood, halka ay dhaawacmeen 50 kale, sida uu horay u shaaciyay Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi oo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dagaalkii shalay ka dhacay Ceeldheer.
“Khasaaraha dagaalka kusoo gaaray kooxda Khawaarijta, qiyaastii meydadka hadda la hayo waa soddomeeyo, laakiin waxay qaateen oo la hubaa maydad kale iyo dhaawacyo kale, illaa 60 ayuu gaaraya khasaarahooda dhimashada, dhaawacoodana illaa 50 ayuu kor u dhaafay,” ayuu yiri Wasiir Fiqi.
Si kastaba, Dowladda Federaalka ayaa mar kale laba jibaartay dagaalka argagixisada, waxaana haatan howlgallo ay ka socdaan HirShabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.