Ciidanka Gorgor oo arrin naf hur ah maanta ka sameeyay Galgaduud

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Cutubyo ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Gorgor ayaa howlo biyo-dhaamin ah u sameeyay qoysas badan oo ku nool deegaanka Maraay-Suuleey ee ka tirsan gobolka Galgaduud, kuwaas oo si weyn ay u saameeyeen abaaraha ka jira deegaanka.
Howlahan biyo-dhaaminta ah ayaa lagu gaarsiiyay biyo nadiif ah qoysas badan oo muddo la daalaa-dhacayay biyo la’aan.
Howlgalka gargaarka ah waxaa hoggaaminayay Taliyaha Ururka 8-aad ee Guutada 18-aad, Qaybta 1-aad ee Ciidanka Kumaandooska Gorgor, Gaashaanle Dhexe Maxamed Macalin Abuukar (Shaarib).
Saraakiisha ciidanka ee ku sugan deegaanada bariga Masagawaay ayaa sheegay in howlahan biyo-dhaaminta ah ay qeyb ka yihiin dadaallada ay ciidamada ku garab taagan yihiin shacabka, gaar ahaan kuwa ay saameeyeen abaaraha daran.
Dadka ku dhaqan deegaanka Maraay-Suuleey ayaa si weyn u soo dhoweeyay adeegga biyo-dhaaminta, iyagoo uga mahadceliyay ciidamada Gorgor kaalinta ay ka qaateen caawinta bulshada ku nool guud ahaan gobolka Galgaduud.
Dhawaan ayay ahayd markii Ciidanka Kumaandooska Danab ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay gargaar u qeybiyeen qoysas danyar ah oo ay saameeyeen xaalado nololeed oo adag.
Deeqdaas ayaa qeyb ka ahayd dadaallada joogtada ah ee Ciidanka Xoogga Dalka ay ku taageerayaan bulshada, isla markaana ka tarjumaysa xiriirka dhow ee u dhexeeya shacabka iyo ciidamada geesiyaasha ah.